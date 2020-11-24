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Из минской многоэтажки эвакуировали 15 человек

24.11.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

При пожаре в 21-этажном доме на улице Шугаева эвакуированы 15 человек.

Из минской многоэтажки эвакуировали 15 человек
Фото: МЧС

По данным МЧС, вечером 23 ноября поступило сообщение о дыме в подъезде жилого дома №11. Было установлено, что в коридоре двухкомнатной квартиры на втором этаже произошло загорание имущества на площади 10 кв.м.

Работниками МЧС были спасены хозяйка квартиры 1952 года рождения и ее сожитель 1953-го. Женщину спасатели обнаружили на балконе горящей комнаты, а мужчина находился в бессознательном состоянии на полу в негорящей комнате. Пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения, ожогами головы и конечностей 1-3 степеней.

В результате происшествия повреждено имущество в коридоре квартиры на площади 10 кв.м, закопчена квартира.

 
 
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При пожаре в 21-этажном доме на улице Шугаева эвакуированы 15 человек.
 
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