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Восстановлено движение поездов по Автозаводской линии минского метро
Источник материала: Навiны
Восстановлено движение поездов по Автозаводской линии минского метро.
Как сообщает пресс-служба метрополитена, движение было приостановлено в 8:22 «по техническим причинам». Как пояснили БелаПАН в пресс-службе, машинист поезда, заподозрив поломку, остановил состав на станции «Спортивная». Высадив пассажиров, он осмотрел поезд и не выявил неисправностей.
Движение было возобновлено в 8:30. Перерыв составил восемь минут.
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Восстановлено движение поездов по Автозаводской линии минского метро.
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