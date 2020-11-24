Восстановлено движение поездов по Автозаводской линии минского метро.





Как сообщает пресс-служба метрополитена, движение было приостановлено в 8:22 «по техническим причинам». Как пояснили БелаПАН в пресс-службе, машинист поезда, заподозрив поломку, остановил состав на станции «Спортивная». Высадив пассажиров, он осмотрел поезд и не выявил неисправностей.

Движение было возобновлено в 8:30. Перерыв составил восемь минут.