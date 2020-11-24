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Восстановлено движение поездов по Автозаводской линии минского метро

24.11.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Восстановлено движение поездов по Автозаводской линии минского метро.

Восстановлено движение поездов по Автозаводской линии минского метро

Как сообщает пресс-служба метрополитена, движение было приостановлено в 8:22 «по техническим причинам». Как пояснили БелаПАН в пресс-службе, машинист поезда, заподозрив поломку, остановил состав на станции «Спортивная». Высадив пассажиров, он осмотрел поезд и не выявил неисправностей.

Движение было возобновлено в 8:30. Перерыв составил восемь минут.

 
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Восстановлено движение поездов по Автозаводской линии минского метро.
 
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