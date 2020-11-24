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«Отец был самым строгим критиком»: этот парень создает уникальную мебель, которую покупают даже в Европе

24.11.2020 10:45 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Отец был самым строгим критиком»: этот парень создает уникальную мебель, которую покупают даже в Европе
Фото предоставлено автором

После окончания школы Артем Залевский начал подрабатывать в мастерской отца. Какое-то время он помогал развивать семейный бизнес — но в итоге работать под давлением отца не захотел. Сегодня Артем руководит собственной компанией MyWoods, которая производит дизайнерскую мебель из дерева и металлоконструкций. О том, как семейный бизнес трансформировался в такой проект, и как его проект переживает пандемическое затишье — читайте в нашем материале.

— После 11-го класса в 2014 году во время поступления в БНТУ мы с друзьями начали подрабатывать у моего отца — красили деревянные заборы и беседки. Он тогда в основном брался за частные заказы, но были и необычные объекты, например, психиатрическая больница и дом престарелых. Насмотрелся тогда разного: веселого и не совсем. Но сейчас мне кажется, что это были самые беззаботные времена в моей жизни:)

Семейный бизнес отца

«Двор-декор» — так называлась компания моего отца, которая занималась продажей и установкой садовых и малых архитектурных форм (беседок, садовой мебели, декоративных деревянных изделий). Она просуществовала с 2005 по 2010 год. Мы многое делали сами, часто работали с ремесленниками, которые по нашим эскизам производили эксклюзивные деревянные изделия.

Интернет-торговля тогда уже начинала развиваться, но люди все-таки намного больше покупали в офлайне. Поэтому основным нашим каналом продаж была стационарная точка, в которую люди приходили в основном по сарафанному радио.

Бизнес очень зависел от сезона, который длился с апреля по октябрь. Заработка за сезон не хватало, чтобы спокойно чувствовать себя до начала следующего. Поэтому мне пришлось идти в найм. Сначала я работал в компании, которая занимается бытовой химией, потом дверями. В 2010 году отец решил закрыть бизнес и тоже пошел работать — стал наемным директором.

Но ко мне по-прежнему периодически обращались старые клиенты и по их рекомендациям приходили новые. Так я в спокойном режиме продолжал брать небольшие заказы: скамейки, цветочницы, декоративные мостики, колодцы, мельницы и пр. Делал их в свободное от работы время на даче в гараже. Никаких затрат на аренду и заработную плату тогда, естественно, не было — я мог работать в свое удовольствие. И брал только те заказы, которые мне нравились и которые технически мог реализовать сам.

«Отец был самым строгим критиком»: этот парень создает уникальную мебель, которую покупают даже в Европе
Фото с сайта yitsacoolerplanet.com

Все это время я думал, анализировал: что нужно сделать, чтобы этот бизнес стал основным источником дохода? Какой продукт производить и как его продавать, чтобы не зависеть от сезона? Частично ответ на свой вопрос я нашел, когда обдумывал возможность создания собственного сайта.

Справедливости ради, нужно сказать, что сайт-визитка у нас был и до этого. Но я решил, что мне нужен полноценный инструмент продаж — сайт с каталогом, подробным описанием товара, ценой и т.д. Обратился к разработчикам по рекомендации — вложил около $ 1500, но получил, не совсем то, что хотел. Поэтому совет начинающим: особенно тщательно подходить к выбору исполнителя услуг. Подробно изучайте портфолио и отзывы о работе подрядчика, это позволит сэкономить время, нервы и деньги.

В 2013 мы сайт запустили, а к сезону 2014 года он уже «выстрелил». Запросов было очень много, с очень высокой конверсией (около 70%). Думаю, так случилось потому, что в нише мы были одни из первых, кто активно вышел в интернет. Конкуренты в то время не особо продвигались в онлайне, а как и мы, пользовались сайтом-визиткой.

В итоге за сезон было установлено более 50 беседок и выполнено много мелких заказов. До сих пор удивляюсь, как я успевал на основном месте работы и здесь.

«Отец был самым строгим критиком»: этот парень создает уникальную мебель, которую покупают даже в Европе
Фото предоставлено автором

«Ты работай, дурачок, мы дадим тебе значок»

Мой отец смотрел на весь этот движ скептически, не верил в стабильность и прибыльность бизнеса и не участвовал в нем. И говорил, посмеиваясь: «Ты работай, дурачок, мы дадим тебе значок». Мне это было неприятно. Я хотел доказать ему и себе, что при правильном подходе, анализе рынка, эффективной рекламе и современных методах и способах продаж можно достичь больших результатов.

И к тому времени все шло довольно неплохо. Маржинальность бизнеса держалась на уровне 50%. Мы видели чеки и по $ 3 за заборчики, и по $ 2000 за беседки.

Глядя на цифры, я с полной уверенностью в себе и своих силах в 2014 году полностью ушел из найма в собственный бизнес. Открыл в офлайне небольшой магазин садовой тематики и три небольших салона по продаже дверей, которые мы просто покупали по необходимости у поставщиков.

Для магазина мебели я снял помещение, которое позволяло разместить образцы беседок и других декоративных изделий рядом на улице. Большинство из этих изделий я заказывал у ремесленников на условиях ответственного хранения с возможностью реализации. Это очень помогло на старте, потому что мы фактически не вкладывались в производство продукта.Стоимость аренды помещения для магазина была около $ 30 за 1 м2. Но я решил пойти на такие траты, тем более что в ремонт вкладываться особо не пришлось — сделал минимальный косметический, повесил рекламные вывески, кое-где добавил освещение.

По собственному опыту могу судить, что трудности с помещениями всегда были, есть и будут. Все топовые места по расположению, квадратуре, ставке аренды почти всегда заняты. Если ты хочешь найти именно такое — надо постоянно мониторить рынок, знать, кто переезжает в связи с расширением, а кто закрывается. И, конечно, нужно мобилизоваться и быть готовым к быстрому открытию финансово и морально. Арендодатели не дают долгих каникул на открытие или не дают вообще.

«Отец был самым строгим критиком»: этот парень создает уникальную мебель, которую покупают даже в Европе
Фото предоставлено автором

Мне было нечем платить монтажникам

Не успели мы порадоваться успешному сезону, как в декабре 2014 грянул кризис: доллар подскочил — и понеслось… Людям было совсем не до беседок на дачу и прочих изделий. Звонков было в разы меньше, а заказов — единицы.

А весной 2015 года, когда дело пошло к новому высокому сезону, и пришел первый заказ на беседку, оказалось, что монтажников «кризис не коснулся» (ну, или им так хотелось). Они как выставляли стоимость услуг в долларовом эквиваленте, так и продолжили это делать. Я попытался объяснять, что так не получится, потому что наши цены на беседки зафиксированы в белорусских рублях прошлого года, наш заработок упал в эквиваленте — но они не хотели ничего слушать.

В итоге, чтобы хоть что-то заработать, пришлось учиться монтировать беседки самостоятельно!

Я начал брать в помощь знакомых, иногда просил подсобить отца. Но отец частенько был недоволен способами работы и не скупился на критику, отчего наше сотрудничество часто превращалось в испытание лично для меня.Так или иначе, за сезон 2015 года было установлено около 10 беседок (что в 5 раз меньше, чем за предыдущий сезон). И маржинальность, конечно, тоже здорово снизилась. Я решил беседки больше не продавать. По дверям — тоже ужался до одного магазина.

«Отец был самым строгим критиком»: этот парень создает уникальную мебель, которую покупают даже в Европе
Фото предоставлено автором

Мы продлилось до 2017 года, а затем я начал активно интересоваться популярной в то время лофт-мебелью в Instagram и Pinterest. Просматривая соцсети, смотрел и сравнивал, кто и что у нас в Беларуси делает штучно и по каким ценам или вообще не делает. Считал, сколько на этом можно заработать, если производить самостоятельно.

Нашел схемы, по которым сделал себе в комнату на даче стеллаж и тумбу. Потом узнал модное название слэб (спил дерева). И решил попробовать сделать что-то из слэба на продажу. Тогда такие вещи были в дефиците — я еле-еле нашел в интернете первые 4 слэба. Сделал из одного свой первый журнальный столик.

Получалось, что работа с деревом та же, но направление в бизнесе — уже совершенно другое. Если раньше мы изготавливали мебель на улицу, то сейчас заходили в нишу мебели для дома. В ней — более жесткие требования к качеству мебели и другие характеристики у готового продукта. Я еще больше погрузился в тему — начал изучать варианты обработки дерева и металла, свойства и характеристики древесины, подходящий инструмент и оборудование. И запланировал себе очередной выход из зоны комфорта:)

«Чтобы появилось что-то новое — нужно отпустить старое»

Понимая, что буду развиваться теперь в новом направлении, я решил «отпустить» старое название «Двор-декор» и нашел новое — теплое по звучанию и смыслу MyWoods. Завел одноименный аккаунт в Instagram и начал понемногу продвигать его. Для этого просто регулярно постил фотографии изделий, пользовался тематическими хэштегами и геометками. В маркетинг вложил в течение первого года ровно большой ноль — никакого таргетинга. Лучше всего сработало то, что я просто оперативно отвечал на запросы в Директ.

Помимо Instagram я старался использовать максимально доступные и бесплатные способы рекламы. Например, всем известные доски объявлений. Посоветовал бы всем начинающим предпринимателям максимально использовать все возможные бесплатные интернет-ресурсы для продвижения. Никогда не знаешь, откуда «выстрелит», нужно не лениться пробовать все.

Также важно помнить про омниканальность бизнеса. С заказчиком нужно общаться там, где ему удобно: если это переписка — пусть будет переписка, если звонок — значит, клиенту нужен телефонный разговор. Все это повышает лояльность и предшествует успеху в продажах.

Например, я знаю, что конверсия ночной переписки всегда очень высока, клиенты это ценят. Сейчас мне уже намного меньше пишут по ночам, но раньше это было нормальное явление.

«Отец был самым строгим критиком»: этот парень создает уникальную мебель, которую покупают даже в Европе
Фото предоставлено автором

«Я понимал, что так не пойдет»

На начальном этапе производственный процесс выглядел следующим образом: все металлоконструкции заказывались на аутсорсе, а деревянные изделия и конструкции я делал сам. Какие-то металлокаркасы пытался делать самостоятельно, но это все длилось недолго — буквально пару месяцев. Качество, которое выдавали сторонние сварщики, меня не устраивало: грубые швы и неаккуратная зачистка — не тот результат, которого я хотел добиться.

Я понимал, что так не пойдет. В это время посетил крупную ежегодную мебельную выставку в Москве, которая послужила своего рода толчком: именно там я увидел, какой должна быть идеальная и современная мебель на металлокаркасе. По приезде я арендовал помещение 100 м2 для мастерской и нанял на работу первого сварщика. Через неделю понял, что нужен свой столяр — так у нас в мастерской появились мой старый знакомый и еще один опытный спец.

Я купил недостающий столярный и сварочный инструмент и оборудование. На все это понадобилось около $ 3000. Вкладывал только заработанные деньги, никаких кредитов и инвестиций.

Первый месяц сварщик был на подработке с 16:00 до 20:00, столяр приходил 3 раза в неделю. Я стал замечать, что качество сварки становилось с каждым днем все лучше и лучше. И мы продолжали пробовать новые инструменты, различные методы сварки, экспериментировали с покрытием.

Еще через месяц сварщик уже приходил работать на полный рабочий день, для столяра это тоже стало основным местом работы. Офиса еще не было, документы подписывали на табуретке в углу мастерской. С нами до сих пор работают клиенты, которые вспоминают эти моменты с улыбкой.

«Отец был самым строгим критиком»: этот парень создает уникальную мебель, которую покупают даже в Европе
Фото с сайта pikabu.ru

Мне и самому приятно вспоминать тот период, хотя я работал с очень большой нагрузкой. Меня просто перестало хватать на все и как мастер я вообще прекратил работать. Когда ты выступаешь в роли организатора и управленца, появляется очень много мелкой работы, которой не видно.

Покупка расходного материала, комплектующих и мебельной фурнитуры, необходимого крепежа и прочих материалов для работы — в этом можно увязнуть с головой. Бывает, целый день потратишь, чтобы найти то, что нужно, а еще инструмент имеет свойство ломаться, пилы — «тупиться». Ремонт, заточка — это сейчас уже все отработано: знаешь всех основных поставщиков, которые сами организуют доставку, налажены контакты с надежными мастерскими по ремонту оборудования и заточке инструмента. А тогда все было внове и поэтому требовало много усилий.

Через некоторое время мы создали собственный ассортимент: журнальные столики, барные стойки и стулья, различные полки, консоли, немного обеденных и рабочих столов. Список не такой большой, как хотелось бы, но зато я успевал лично контролировать качество каждой модели.

Небольшая прибыль, которую приносил новый проект, шла на развитие и закупку необходимого оборудования. Но основным источником дохода на тот период был салон дверей, который не требовал глубокого погружения в процесс и работал по накатанной.

Самое важное — команда

Самое важное в любом бизнесе — это работа с людьми: клиентами, коллегами, подчиненными. Каждый человек индивидуален, с каждым нужно найти общий язык, понять его и постараться донести свою позицию так, чтобы к ней тоже отнеслись с пониманием. Ведь от того, как складываются ваши взаимоотношения, зависит конечный результат всей вашей работы.

Кроме этого, я на собственном опыте убедился, насколько сложно найти непьющего сварщика и опытного аккуратного столяра. Это у них «профессиональная болезнь». Первые 7 сварщиков менялись со скоростью света! Их хватало на пару недель, до первого аванса.
Я увольнял быстро, без разбора — никаких историй про космос и забытый на даче телефон. Поэтому если вы думаете, что можно найти человека, показать, что делать, а потом сидеть и контролировать — то это из области фантастики.

Специалистов я подбирал долго. До конца 2018 года мы проработали очень небольшой командой из одного сварщика и двух столяров (+1 был на подработке). В тот год я закрыл последний магазин дверей, потому что он перестал быть рентабельным, и полностью погрузился в работу над проектом MyWoods. В декабре 2018 года я арендовал небольшой офис и нанял дизайнера-конструктора.

А в январе 2019 года взял в аренду отдельный цех для сварки площадью около 300 м2, где сейчас работает 5 человек. Затем арендовал столярный цех, который занимает площадь около 200 м2 и в котором трудятся 3 столяра. Ранее сварочный и столярный цех находились в разных местах. Между ними было расстояние в 5 км — это было очень неудобно. Сейчас у нас все в одном месте, что, безусловно, правильно и удобно для всех.

«Отец был самым строгим критиком»: этот парень создает уникальную мебель, которую покупают даже в Европе
Фото с сайта mazyr.by

Чуть позже я понял, что нужен еще один человек, который будет постоянно работать в офисе: консультировать клиентов, отвечать на звонки, запросы в Instagram, обрабатывать заявки с сайта. Так у нас появился менеджер с обязанностями маркетолога. Помню, он спросил: «У нас потрясающая мебель, мы экспортируем что-то?» А у нас на тот момент было всего несколько отгрузок в Литву и Польшу, и сделки носили разовый характер.

Но я обдумал это и решил попробовать продавать на экспорт. И поскольку сам стиль лофт пришел к нам именно с Запада, нам не пришлось даже менять дизайн продукции. Буквально за месяц мы уже нашли первого и постоянного экспортного покупателя в Англии, дальше присоединились Германия, Литва и другие страны. Как оказалось, самым сложным было начать, а дальше выполнение заказа не отличалось от любого белорусского заказа. Где-то было даже проще, потому что белорусские покупатели оказались на удивление требовательными и избирательными.

В настоящее время у меня в найме 15 человек. Хочу поделиться нашей системой мотивации, которая хорошо себя показала:

  • Сварщики полностью на сдельной оплате труда
  • Столяры на окладе + премия в зависимости от результата работы за месяц (количество выполненных заказов. Учитывается процент брака и рекламаций, сложность заказа)
  • Менеджеры и консультанты получают оклад + процент с продаж. У каждого свой индивидуальный план (опт, розница, индивидуальный заказ), и при выполнении плана уже идет повышающий процент по финансовой шкале
  • У водителя — оклад + так называемый чай: все оплаты за подъем в квартиру и мелкие монтажи он забирает себе.

Все переработки у нас оплачиваются. Есть дополнительные «плюшки» в процессе работы. Например, за приведенного нового оптового клиента, за срочный выполненный заказ, за сложный высокомаржинальный заказ и т.д.

«Отец был самым строгим критиком»: этот парень создает уникальную мебель, которую покупают даже в Европе
Фото предоставлено автором

Доставка — отдельный разговор

Отдельный пункт — это транспорт и доставка. Год назад мы приобрели собственный транспорт и наняли в штат водителя на полный рабочий день. По деньгам вложились в $ 10 000, но оно того стоило.

Такое решение приняли в основном из-за постоянной возни с наемными водителями и браком. Увеличили таким образом скорость закупок — стали намного быстрее получать ткани, щиты, фанеру, крепеж, расходный материал, поставщики которых разбросаны по всему городу и пригороду. И чем оперативнее они у нас оказывались, тем быстрее мы выполняли заказ.

А до тех пор, пока был наемный транспорт и к нам раз за разом приезжали разные водители, был нескончаемый поток звонков и объяснений, где что забрать, куда приехать, к кому обратиться. Это отнимало очень много времени, не говоря уже о затратах. В пиковые дни затраты на оплату доставок доходили до $ 100. В месяц минимум уходило $ 800, максимум — около $ 1200.

И это мы еще не коснулись вопроса доставки готовых изделий. Представьте, сделали стол, качественно и в срок, а при доставке водитель едет неаккуратно и привозит изделие со сколом или вмятиной от удара. Вся работа идет насмарку! И так с наемными водителями было очень часто.

Поэтому сейчас водитель в штате, что является огромным плюсом в нашей работе. Все должно работать как слаженный механизм: прием и обработка заказа, поставка необходимых комплектующих и материалов на производство, качественное выполнение заказа, своевременная доставка. Только в этом случае работа приносит положительный результат.

Просто надо гонять во всю мощь

Для отстройки от конкурентов мы сделали упор на мебельную сварку. Как оказалось, в Беларуси не хватает качественной мебельной сварки: заборы и навесы многие умеют делать, там не нужны доскональная точность и аккуратность. А опыта в производстве мебели недостаточно, здесь другие требования, много своих нюансов. Но конкуренция все равно довольно жесткая.

Когда я только начинал, слышал от всех знакомых, что такой мебели полно на рынке, эта ниша занята и добиться успеха будет почти нереально. Реально, скажу я вам, просто надо «гонять во всю мощь» и не останавливаться на первых трудностях и неудачах. Текущий нелегкий год отсеял много мелких производителей или мастеров по разным причинам. Остались компании с опытом, хорошей организацией процесса и правильным подходом к клиенту. Мы всех их знаем, часто сотрудничаем.

В плане продвижения сих пор хорошо работают сарафанное радио, контекстная реклама на сайте, аккаунт в Instagram. В последнее время мы также стали привлекать к сотрудничеству дилеров. Сейчас их около 30.

Особое место в нашем списке клиентов занимают кафе, бары и рестораны. Такое сотрудничество нам очень выгодно. Намного проще сделать 10 одинаковых столов и 25 стульев — пусть даже по оптовым ценам, чем обрабатывать каждый розничный заказ с таким же количеством согласований. Но в последнее время с такими клиентами стало непросто: у каждого урезанный бюджет, очень сжатые сроки, неплатежи.

«Отец был самым строгим критиком»: этот парень создает уникальную мебель, которую покупают даже в Европе
Фото предоставлено автором

Новые шаги в офлайне

В начале 2020 года мы открыли офлайн-точку в мебельном торговом центре, а потом еще и еще одну. Всего их три.

Самое трудное в открытии любой торговой точки — это время. Например, у нас были 2 недели арендных каникул, чтобы мы могли открыться без ущерба для основного производственного процесса. За это время надо было успеть сделать образцы изделий, найти и обучить консультанта, продумать зонирование, декор, рекламный материал, купить и подключить кассу и терминал, оргтехнику, продумать рекламные акции для того, чтобы привлечь первых покупателей именно в этот салон.

Так как мы все производим сами и материал всегда в наличии, то трудно посчитать, сколько было вложено в образцы. Скажу так: в каждой торговой точке по розничным ценам находится товара приблизительно на $ 10 000. На все остальное, если не делать ремонт, ушло около $ 2000. В одной из точек понадобился дополнительно минимальный ремонт — уложились в $ 3000.

C арендодателями никаких проблем нет, во время пандемии все в основном идут навстречу. Нам снизили аренду на несколько месяцев.

В одном из шоурумов находится и наш офис. В целом мы не пожалели, что открылись в офлайне, потому что в первый же месяц работы продажи просто рванули с места. Мы поняли, что прямой трафик в мебельных торговых центрах есть и будет в ближайшее время.

Конечно, офлайн-точки рассчитаны на хороший проходящий трафик тех профильных торговых центров, которые мы выбрали. Но это не значит, что не нужно его дополнительно привлекать. С этой целью мы, например, проводим мастер-классы по работе с эпоксидной смолой, которую также используем на производстве в изделиях из натурального дерева, создавая столы-реки, декор рам для зеркал и др. Основная цель этих мастер-классов — реклама. Приходят посетители, знакомятся с продукцией, начинает работать сарафанное радио.

Мы все время придумываем какие-то активности. Например, в начале декабря будет несколько фотозон. Цели заработать как фотостудия у нас, конечно, нет. Это просто хорошая идея, чтобы повысить узнаваемость бренда, сформировать лояльность покупателей, познакомить людей с нашей продукцией.

«Отец был самым строгим критиком»: этот парень создает уникальную мебель, которую покупают даже в Европе
Фото предоставлено автором

Упали все показатели

В настоящее время мы делаем упор на изготовление столов из массива и мебельных металлокаркасов, при этом в нашем ассортименте присутствуют стулья, кресла, барные стойки, журнальные стойки, стеллажи, тумбы, консоли, перегородки, перила, зеркала, диваны, мебель для сегмента HORECA.

В плане рентабельности и затрат последний год оказался сложным для нашей отрасли в целом. Для сравнения: выручка за март была ниже в 2 раза, чем за декабрь 2019 года. Упали все показатели: средний чек и количество клиентов.

Мы стали думать, как оптимизировать расходы, провели анализ занимаемой арендной площади. Оказалось, что порядка 150 м2 используем неэффективно. Закрыли отдельный офис площадью 40 м2 и переехали в шоурум на 240 м2, где у нас оставались неиспользуемые кабинеты.

Благодаря арендной оптимизации мы сейчас экономим более $ 750 в месяц по сравнению с началом года.

Стараемся держать планку рентабельности в районе 30%. Добиться такого результата позволяет эксклюзивность продукта. Поэтому тратим много усилий на то, чтобы его создать. Отслеживаем современные мировые новинки и на их основе придумываем что-то новое свое. Но проходит время — и замечаешь, что ты уже делаешь это не один, а значит, предложения по цене появляются разные и, возможно, более выгодные для конечного потребителя. Приходится искать новые идеи, подстраиваться под рынок.

Вот так и получилось, что если мы начинали позиционировть себя как производители мебели в стиле лофт и индастриал, то сейчас все больше в нашем ассортименте изделий в стиле эко. И если раньше металл присутствовал в каждом изделии, то сейчас есть чисто деревянные изделия (столы, тумбы, стеллажи, стулья), и лофтом здесь не пахнет.

Планы

В 2021 году однозначно будем развивать и совершенствовать онлайн-продажи. Будем увеличивать продажи через сайт и Instagram, больше вкладываться в продвижение в этой соцсети.

В плане организации работы — будем стремиться к более четкому разделению обязанностей. Я считаю, это хорошо, когда каждый сотрудник отвечает за свой участок работы. Раньше, помимо основных обязанностей, сотрудники выполняли дополнительную работу, и это нормально для небольшой компании на этапе роста. Но теперь, чтобы достичь результата, каждый должен заниматься своим делом и иметь свою зону ответственности.

В плане производства планируем и дальше развивать направление мебельных металлокаркасов, это будет востребовано всегда.

В заключение я хотел бы сказать огромное спасибо моему отцу — он научил меня многому, указал путь, был самым строгим критиком. А желание доказать ему свою годность и добиться успеха вдохновляло и двигало меня вперед в самые трудные моменты жизни.

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После окончания школы Артем Залевский начал подрабатывать в мастерской отца. Какое-то время он помогал развивать семейный бизнес - но в итоге работать под...
 
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