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«Лукашенко – политический труп». Чего вы ещё не знали про отношения Кремля и Беларуси

24.11.2020 10:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Один из актуальных вопросов на сегодня – какова роль Кремля во власти «Лукашенко». Сколько еще Путин будет поддерживать нелегитимного президента и введет ли в Беларусь войска? На эти вопросы для TUT.by ответил российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе. Мы собрали главное. 

Лукашенко уже не интересен Путину 

«Лукашенко обречен. Абсолютно. На сто процентов он – политический труп. 

<...> Думаю, он Путину уже не интересен, потому что ему не интересен человек, который не может держать республику в узде. А Лукашенко потерял контроль в стране. Это абсолютно непопулярный человек, власть которого держится только на поддержке силовиков. Путину неинтересен человек, сидящий на штыках. Тем более Лукашенко ему несимпатичен, а Путин — человек субъективный».

Кремль ждет замену, поэтому пока «поддерживает» нелегитимную власть 

«[Сколько еще Путин будет поддерживать Лукашенко?] Ровно до тех пор, пока не найдет ему более или менее подходящую замену. Эта замена должна отвечать двум критериям: человек должен быть избирабелен в Беларуси, то есть быть достаточно популярен, и, во-вторых, он должен ориентироваться на Москву. Всё. Остальное не важно. 

<...> Пока опускать Лукашенко еще ниже – не в интересах Москвы. Он и так опущен донельзя. Если бы не Москва, Лукашенко бы уже не было. На Москву ориентируются лукашенковские силовики, и как только Россия даст отмашку, что он больше не нужен, поддержка основной части белорусских силовиков исчезнет и Лукашенко останется в пустоте». 

Кремль недолюбливает Светлану Тихановскую, потому что она «дружит» с Западом 

«Тихановская – дама, несомненно, способная. Не знаю, насколько она способна стать лидером. То, что на нее не будет ориентироваться Россия и Путин, – это однозначно. В их глазах она уже связана с Западной Европой. Но если ее судьба поставит во главе страны, она справится. 

<...> Видя поддержку Лукашенко из Кремля, значительная часть белорусов все больше разочаровывается и в Кремле, и в Путине. Чем дольше эта поддержка продлится, тем больше шансов, что Беларусь повернется лицом к Западу». 

В Минске хуже, чем в Москве 

«Лукашенко потерял всякую надежду на то, что может быть любимым и уважаемым в своей стране, поэтому действует с совершенно других позиций. «Ах, вы меня не любите? Так получайте! Вы меня считаете злым? Так я им и буду!». Семь бед – один ответ – это сейчас его позиция. Российская власть до такого не дошла. Так что ситуация в Минске сейчас очень опасна». 

 
Теги: Минск
 
 
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Один из актуальных вопросов на сегодня – какова роль Кремля во власти «Лукашенко». Сколько еще Путин будет поддерживать нелегитимного президента и введет ли в...
 
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