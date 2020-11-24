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Минская история Ли Харви Освальда
24.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Его считают убийцей Кеннеди, советским шпионом и разведчиком ЦРУ. Одна из самых загадочных исторических персон XX века, Ли Харви Освальд, несколько лет был простым минчанином: жил в "однушке" в центре, работал на заводе, ходил на танцы, в кино и кафе, женился на советской гражданке и страдал от отсутствия ночных клубов.
© AFP 2020 / -
35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен выстрелом из винтовки в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование постановило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби через два дня после задержания.
На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.
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