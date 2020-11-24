Минская история Ли Харви Освальда

Источник материала: Sputnik Беларусь

Его считают убийцей Кеннеди, советским шпионом и разведчиком ЦРУ. Одна из самых загадочных исторических персон XX века, Ли Харви Освальд, несколько лет был простым минчанином: жил в "однушке" в центре, работал на заводе, ходил на танцы, в кино и кафе, женился на советской гражданке и страдал от отсутствия ночных клубов.

35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен выстрелом из винтовки в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование постановило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби через два дня после задержания.

На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.

Материал из серии "Живая история со Sputnik Беларусь": По местам Ли Харви Освальда: минская жизнь убийцы Кеннеди