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Вьют веревки: дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма шокировали родителей

24.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Наследники принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон начали "пилить" родителей: неожиданно повзрослевшие Джордж, Шарлотта и Луи уже диктуют свои правила.

© AP / Chris Jackson
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Рождественские праздники - любимое время года не только королевы, но и малышей герцогов Кембриджских. Со своей стороны дети приложили все усилия для подготовки к праздникам, а теперь начали подталкивать родителей поскорее покончить с 2020-м годом.

Как сообщило издание US Weekly, дети Миддлтон и принца Уильяма уже вовсю вьют веревки из родителей: малыши диктуют правила для подготовки к Новому году и Рождеству.

"По факту, они уже составили список подарков для Санты и начали пилить Кейт и Уильяма, чтобы поскорее нарядить рождественскую елку", - отметил инсайдер издания.

Также он отметил, что хоть дети и стараются вести себя хорошо, у Шарлотты и маленького Луи есть ярко выраженная активность и нахальство. И пока старший Джордж восхищается самолетами и биологией, Шарлотта занимается йогой и учит младшего брата стоять в позе собаки.

Напомним, что взбалмошный характер принцессы Шарлотты нередко становился поводом для обсуждений: однажды неукротимая малышка заставила Кейт Миддлтон покраснеть на публике.

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