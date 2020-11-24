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Как работают саперы: видео разминирования местности в Карабахе
24.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российские саперы продолжают разминирование на местности в зонах ответственности миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Кадры действий военных инженеров опубликовало Минобороны РФ.
"Обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозятся на полигон, где уничтожаются методом подрыва. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать на полигон, уничтожаются на месте", - говорится в сообщении.
В ролике видно, как саперы, одетые в защитное обмундирование, с миноискателями исследуют местность. Достают различные боеприпасы, включая несработавшие заряды, выпущенные из гранатометов.
По информации ведомства, специалисты по разминированию работают возле населенных пунктов и объектов инфраструктуры.
Один из этапов работ по разведке местности на наличие мин и других боеприпасов – проверка позиций, на которых в дальнейшем будут оборудованы стационарные посты для несения службы российскими миротворцами.
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Военные достают из земли фугасы, мины, неразорвавшиеся выстрелы из гранатометов. Как проходит разминирование в Карабахе, смотрите на видео.
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