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Как работают саперы: видео разминирования местности в Карабахе

24.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российские саперы продолжают разминирование на местности в зонах ответственности миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Кадры действий военных инженеров опубликовало Минобороны РФ.

"Обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозятся на полигон, где уничтожаются методом подрыва. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать на полигон, уничтожаются на месте", - говорится в сообщении.

YouTube / Sputnik на русском
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В ролике видно, как саперы, одетые в защитное обмундирование, с миноискателями исследуют местность. Достают различные боеприпасы, включая несработавшие заряды, выпущенные из гранатометов.

По информации ведомства, специалисты по разминированию работают возле населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Один из этапов работ по разведке местности на наличие мин и других боеприпасов – проверка позиций, на которых в дальнейшем будут оборудованы стационарные посты для несения службы российскими миротворцами.

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Военные достают из земли фугасы, мины, неразорвавшиеся выстрелы из гранатометов. Как проходит разминирование в Карабахе, смотрите на видео.
 
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