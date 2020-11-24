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В знак протеста рабочий «Беларуськалия» отказался подниматься на поверхность
24.11.2020 11:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Машинист горных выемочных машин рудника 4 Рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Клезович Александр присоединился к стачке.
Ночью 24 ноября, примерно в 1:30, Клезович отказался подниматься на поверхность. Он заявил, что присоединяется к стачке. В 1:50 в шахту направился военизированный горно-спасательный отряд.
Стачком приводит
В заявлении Клезовича о присоединении к политической забастовке говорится, что он «не готов мириться с происходящим в стране правовым беспределом».
«Очередное убийство на прошлой неделе молодого парня, бессмысленные по своей жестокости задержания граждан на мирных акциях, применение светошумовых гранат и газа против пенсионеров, угрозы оружием и аресты родителей на глазах маленьких детей – это все показывает низость и подлость людей, захвативших власть в нашей стране», – говорится в заявлении, которое приводит стачком.
Рабочий также отметил, что он не будет своим трудом спонсировать представителей нелегитимного режима, считающих людей рабами, которые обязаны пахать на них за подачки.
Пот его словам, стачка – единственный законный и бескровный способ остановить произвол и насилие.
Стачком отмечает, что в политической забастовке участвует более 90 человек.
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Машинист горных выемочных машин рудника 4 Рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Клезович Александр присоединился к стачке.
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