В знак протеста рабочий «Беларуськалия» отказался подниматься на поверхность

Источник материала: Ежедневник

Машинист горных выемочных машин рудника 4 Рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Клезович Александр присоединился к стачке.

Ночью 24 ноября, примерно в 1:30, Клезович отказался подниматься на поверхность. Он заявил, что присоединяется к стачке. В 1:50 в шахту направился военизированный горно-спасательный отряд.

Стачком приводит

В заявлении Клезовича о присоединении к политической забастовке говорится, что он «не готов мириться с происходящим в стране правовым беспределом».

«Очередное убийство на прошлой неделе молодого парня, бессмысленные по своей жестокости задержания граждан на мирных акциях, применение светошумовых гранат и газа против пенсионеров, угрозы оружием и аресты родителей на глазах маленьких детей – это все показывает низость и подлость людей, захвативших власть в нашей стране», – говорится в заявлении, которое приводит стачком.

Рабочий также отметил, что он не будет своим трудом спонсировать представителей нелегитимного режима, считающих людей рабами, которые обязаны пахать на них за подачки.

Пот его словам, стачка – единственный законный и бескровный способ остановить произвол и насилие.

Стачком отмечает, что в политической забастовке участвует более 90 человек.