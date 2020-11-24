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«Новый экзамен на белорусскость». Пит Павлов учит играть «Шчучыншчыну» на гитаре

24.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На фоне массовых задержаний музыкантов вокалист группы N.R.M. Пит Павлов запустил проект «Як граць гэтую песню?», где в формате видеоуроков учит, как исполнять на гитаре протестные треки. Новый ролик музыканта — это разбор вирусной «Шчучыншчыны» в компании с авторами песни — «чиновниками» с пародийного YouTube-канала «ЧинЧинЧенэл».


Пит Павлов. Скриншот YouTube

Видеоуроки с разбором популярных композиций выходят на YouTube-канале Пита Павлова. Идею проекта «Як граць гэтую песню?» сам музыкант описывает так:

— Зараз пачалі арыштоўваць музыкаў. Таму кожны беларус мусіць у кароткі тэрмін навучыцца граць і спяваць асноўныя песні, каб замяніць музыкаў на вуліцах [на дваровых канцэртах].

За месяц в рамках проекта артист успел научить белорусов играть «Муры», «Тры чарапахі» и «Будзь разам з намі» группы Krama. Теперь черед сверхпопулярного хита «Шчучыншчына», который уже месяц звучит из каждого утюга.

Новый выпуск вышел в непривычном формате. Это не только видеоурок с разбором песни, а целый пародийный фильм с участием героев «ЧинЧинЧенэла» — купаловцами Михаилом Зуем и Дмитрием Есеневичем, авторами «Шчучыншчыны». В последнее время актеры все чаще и чаще появляются в образе белорусских чиновников.

По сюжету ролика два бюрократа приходят в студию к Питу. Они бросают фразы, которые могут вам что-то напомнить: «Хватит уже про перемены», «Не надо нам как в Украине», «Перелистнем эту страницу». Музыкант в юмористической манере общается с ними, исполняет им «Шчучыншчыну», а после их ухода подробно разбирает, как белорусский хит играется на гитаре. В финале ролика Пит называет исполнение «Шчучыншчыны» «новым экзаменом на белорусскость».

Этой осенью задержания белорусских музыкантов стали массовыми. Напомним, на дворовых концертах были задержаны Александр Помидоров, Владислав Новожилов, Павел Аракелян, лидер «Рэха» Андрусь Такинданг, вокалист группы «Мутнаевока» Евгений Змушко, участники дуэта Laudans Андрей Лугин и Алена Полочанская и другие. Все они отбыли наказание от 8 до 15 суток. В цепи памяти 13 ноября задержали лидера «Старога Ольсы» Дмитрия Сосновского, он уже на свободе. Дело задержанного в минувшее воскресенье вокалиста «Петли пристрастия» Ильи Черепко-Самохвалова отправлено на доработку, сам он остается в изоляторе на Окрестина.

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На фоне массовых задержаний музыкантов вокалист группы N.R.M. Пит Павлов запустил проект «Як граць гэтую песню?», где в формате видеоуроков учит, как исполнять на...
 
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