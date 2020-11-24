«Новый экзамен на белорусскость». Пит Павлов учит играть «Шчучыншчыну» на гитаре

Источник материала: Tut.by

На фоне массовых задержаний музыкантов вокалист группы N.R.M. Пит Павлов запустил проект «Як граць гэтую песню?», где в формате видеоуроков учит, как исполнять на гитаре протестные треки. Новый ролик музыканта — это разбор вирусной «Шчучыншчыны» в компании с авторами песни — «чиновниками» с пародийного YouTube-канала «ЧинЧинЧенэл» .



Пит Павлов. Скриншот YouTube

Видеоуроки с разбором популярных композиций выходят на YouTube-канале Пита Павлова . Идею проекта «Як граць гэтую песню?» сам музыкант описывает так:

— Зараз пачалі арыштоўваць музыкаў. Таму кожны беларус мусіць у кароткі тэрмін навучыцца граць і спяваць асноўныя песні, каб замяніць музыкаў на вуліцах [на дваровых канцэртах].

За месяц в рамках проекта артист успел научить белорусов играть «Муры» , «Тры чарапахі» и «Будзь разам з намі» группы Krama. Теперь черед сверхпопулярного хита «Шчучыншчына» , который уже месяц звучит из каждого утюга.

Новый выпуск вышел в непривычном формате. Это не только видеоурок с разбором песни, а целый пародийный фильм с участием героев «ЧинЧинЧенэла» — купаловцами Михаилом Зуем и Дмитрием Есеневичем, авторами «Шчучыншчыны». В последнее время актеры все чаще и чаще появляются в образе белорусских чиновников.

По сюжету ролика два бюрократа приходят в студию к Питу. Они бросают фразы, которые могут вам что-то напомнить: «Хватит уже про перемены», «Не надо нам как в Украине», «Перелистнем эту страницу». Музыкант в юмористической манере общается с ними, исполняет им «Шчучыншчыну», а после их ухода подробно разбирает, как белорусский хит играется на гитаре. В финале ролика Пит называет исполнение «Шчучыншчыны» «новым экзаменом на белорусскость».

Этой осенью задержания белорусских музыкантов стали массовыми. Напомним, на дворовых концертах были задержаны Александр Помидоров , Владислав Новожилов , Павел Аракелян , лидер «Рэха» Андрусь Такинданг , вокалист группы «Мутнаевока» Евгений Змушко , участники дуэта Laudans Андрей Лугин и Алена Полочанская и другие. Все они отбыли наказание от 8 до 15 суток. В цепи памяти 13 ноября задержали лидера «Старога Ольсы» Дмитрия Сосновского , он уже на свободе. Дело задержанного в минувшее воскресенье вокалиста «Петли пристрастия» Ильи Черепко-Самохвалова отправлено на доработку, сам он остается в изоляторе на Окрестина.