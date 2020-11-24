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«Новый экзамен на белорусскость». Пит Павлов учит играть «Шчучыншчыну» на гитаре
Источник материала: Tut.by
На фоне массовых задержаний музыкантов вокалист группы N.R.M. Пит Павлов запустил проект «Як граць гэтую песню?», где в формате видеоуроков учит, как исполнять на гитаре протестные треки. Новый ролик музыканта — это разбор вирусной «Шчучыншчыны» в компании с авторами песни — «чиновниками» с пародийного YouTube-канала
Видеоуроки с разбором популярных композиций выходят на
— Зараз пачалі арыштоўваць музыкаў. Таму кожны беларус мусіць у кароткі тэрмін навучыцца граць і спяваць асноўныя песні, каб замяніць музыкаў на вуліцах [на дваровых канцэртах].
За месяц в рамках проекта артист успел научить белорусов играть
Новый выпуск вышел в непривычном формате. Это не только видеоурок с разбором песни, а целый пародийный фильм с участием героев «ЧинЧинЧенэла» — купаловцами Михаилом Зуем и Дмитрием Есеневичем, авторами «Шчучыншчыны». В последнее время актеры все чаще и чаще появляются в образе белорусских чиновников.
По сюжету ролика два бюрократа приходят в студию к Питу. Они бросают фразы, которые могут вам что-то напомнить: «Хватит уже про перемены», «Не надо нам как в Украине», «Перелистнем эту страницу». Музыкант в юмористической манере общается с ними, исполняет им «Шчучыншчыну», а после их ухода подробно разбирает, как белорусский хит играется на гитаре. В финале ролика Пит называет исполнение «Шчучыншчыны» «новым экзаменом на белорусскость».
Этой осенью задержания белорусских музыкантов стали массовыми. Напомним, на дворовых концертах были задержаны
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На фоне массовых задержаний музыкантов вокалист группы N.R.M. Пит Павлов запустил проект «Як граць гэтую песню?», где в формате видеоуроков учит, как исполнять на...
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