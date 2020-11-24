Линолеум окончательно морально устарел? Вот что говорят белорусские эксперты

Источник материала: Tut.by

Линолеум сейчас нечасто увидишь в квартирах, да и в общественных местах со свежим ремонтом тоже. Можно ли сделать вывод, что эра этого материала закончена? Либо на постсоветском пространстве к нему сложилось предвзятое отношение? Разобрались с вопросами вместе с экспертами.



Линолеум. Фото с сайта tarkett.ru

Линолеум укладывают в основном в спортивных помещениях и офисах

Евгений Жосан, руководитель направления, дизайнер компании Rialto объясняет: есть линолеум из нашего детства, у которого подложка «волосатая», а поверхность — резиновая, неприятная на ощупь, рисунок не Full HD. Есть — современный линолеум, у которого сверху более твердое покрытие, снизу — вспененный материал. А есть — кварц-винил, и, по сути, это более усовершенствованный линолеум, только он для удобства укладки разрезан на куски и имеет твердую, но в то же время гибкую подложку. Внешне кварц-винил можно не отличить от ламината.

Линолеум — самый бюджетный вариант напольного покрытия. Специалист считает, что, даже несмотря на цену, его не покупают люди, которые взвешивают все «за» и «против». Линолеум не используют ни в жилых комнатах — потому что это неэкологично, ни в постирочных и других бытовых помещениях — потому что материал неводостойкий, прогибается под тяжелыми предметами и уже не восстанавливается.

— К линолеуму везде, кроме постсоветского пространства, относятся скептически. Это очень недолговечный материал. Плюс в странах, где большое внимание уделяют экологии, линолеум люди себе не положат.

Евгений рассказывает, что, например, в Германии в больницах и других общественных местах на пол чаще всего укладывают именно кварц-винил. Делают такие полы в Европе и в жилых домах. У нас этот материал тоже можно увидеть повсеместно: в частных домах, квартирах, офисах. А современный вариант линолеума в Беларуси и в других странах в основном используют лишь в спортивных помещениях либо офисах.

— В 2021 году укладывать линолеум — зазорно. Никому из своих друзей и знакомых при всей бюджетности материала я бы не советовал укладывать линолеум.



Фото с сайта tarkett.ru

На Западе линолеум — это экологичный материал. У нашего — совсем другие характеристики

Дизайнер интерьера Ольга Купчинская рассказала, что была на семинаре у одного из производителей напольных покрытий и оттуда узнала, что на Западе линолеум является экологичным напольным покрытием.

— Там у него другой состав, нежели у привычного нам линолеума. Все зависит от того, где материал производится, из чего состоит, какие у него сертификаты. У нас линолеум сведен к некоему очень простому напольному покрытию, не самому экологичному. И поэтому характеристики у него уже другие.



Мармолеум. Фото с сайта forbo.com

Дизайнер отмечает: в Беларуси, если речь идет о каком-то серьезном качественном ремонте, люди покупают ламинат, кварц-винил. В кафе, магазинах и прочих общественных помещениях тоже часто используют кварц-винил.

— Кстати, материал этот может достигать 100 рублей за «квадрат». В то же время есть, к примеру, трехполосная паркетная доска BOEN стоимостью от 106 рублей.

Выбор материала во многом зависит от назначения помещения. К примеру, паркетную доску в общественном месте не укладывают. А вот кварц-винил и ламинат для помещений с повышенной проходимостью подходят. В квартирах и домах используют и ламинат, и паркетную доску, и кварц-винил.

— Хотя к кварц-винилу некоторые относятся скептически — название всех смущает. Мол, винил — в квартире. Неэкологично.



Виниловый пол. Фото с сайта openini.by

В Беларуси эколинолеум почти не используют

Екатерина Гудкова, концепт-дизайнер Studio57, подтверждает: в жилых помещениях белорусы обычно на пол укладывают ламинат или паркет (если позволяет бюджет). В последнее время стал популярен и винил.

— Линолеум особо не используют, эколинолеум (мармолеум) — тоже. О мармолеуме у нас люди особо и не знают. Видимо, поэтому и не укладывают у себя дома. К тому же это довольно дорогой материал.

Дизайнер интерьера Диана Перепелица, арт-директор студии Dking, рассказала, что пару раз хотели попробовать предложить клиентам эколинолеум. Но заказчики не согласились.

— Выбор этого материала у нас маленький. К тому же в подсознании заказчики мармолеум сравнивают с обычным линолеумом. И, учитывая стоимость и малый выбор, склоняются к другим материалам. В последнее время в наших проектах часто используются виниловые напольные покрытия.