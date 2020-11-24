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Илон Маск стал богаче Билла Гейтса

24.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg, сообщает РБК.


Фото: wikimedia.org

Агентство оценивает состояние Маска в 127,9 млрд долларов. За год оно увеличилось на 100,3 — больше, чем у кого-либо еще в рейтинге.

Миллиардер обогнал в рейтинге Билла Гейтса, состояние которого оценивается в 127,7 млрд долларов. На первой строчке с большим преимуществом по-прежнему находится глава корпорации Amazon Джефф Безос с 182 млрд долларов.

В рейтинге миллиардеров Forbes Маск (110,4 млрд долларов) занимает четвертое место. В первую тройку богатейших людей мира по версии журнала входят Безос (181,3 млрд), глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (140,4 млрд) и Гейтс (118,5 млрд).

На прошлой неделе Маск обогнал в обоих рейтингах Марка Цукерберга, сместив его на пятое место. Bloomberg оценивает состояние основателя Facebook в 102 млрд долларов, Forbes — в 98,6 млрд.

Tesla показывает прибыльность пятый квартал подряд. На прошлой неделе S&P Dow Indices объявил, что 21 декабря акции производителя электромобилей войдут в индекс S&P 500. За четыре торговых дня на фоне этой новости стоимость акций Tesla выросла на 20%, а за год — на 485%, сообщил Fox Business. К закрытию торгов в понедельник, 23 ноября, бумаги компании подорожали на 6,58%, достигнув отметки 521,85 долларов за акцию.

 
 
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В рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg Маск обошел Гейтса, а неделей ранее обогнал другого миллиардера - Цукерберга. Состояние основателя Tesla увеличилось за счет...
 
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