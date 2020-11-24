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Маленький S-Class. Mercedes тестирует новое поколение C-Class

24.11.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Традиционно после выхода нового поколения Mercedes S-Class в Штутгарте готовятся к дебюту очередного кузова «Цешки». Обычно стилистика C-Class во многом повторяет силуэт флагманского седана. Портал Carscoops опубликовал партию свежих шпионских снимков Mercedes C-Class'2022. Машина уже полностью готова.

Маленький S-Class. Mercedes тестирует новое поколение C-Class

Вслед за W223, Mercedes C-Class «успокоится» внешне и получит чистые и элегантные линии в дизайне кузова. Скорее всего, форма оптики у Mercedes W206 тоже будет схожа с последним S-Class. Тестовые прототипы нового C-Class уже неоднократно были запечатлены в разных уголках Европы. Немцы тестируют как обычную версию седана, так и модификацию с AMG-пакетом. Вскоре на тесты выйдет полноценная версия AMG.

Маленький S-Class. Mercedes тестирует новое поколение C-Class

Снимков салона пока нет. Ожидается, что Mercedes C-Class получит исключительно цифровую приборную панель и большой сенсорный экран мультимедийной системы с вертикальной раскладкой. Линейка модели будет включать «мягкие гибриды» и несколько новых дизельных вариантов.

Маленький S-Class. Mercedes тестирует новое поколение C-Class

Ранее в СМИ появились слухи, что начиная со следующего поколения Mercedes C-Class лишится 6- и 8-цилиндровых моторов. Якобы Daimler заменит самые мощные версии гибридами с 2-литровым турбодвигателем и электромотором. Официального подтверждения этому нет. Премьера Mercedes C-Class'2022 состоится в середине следующего года.

Mercedes-Benz C-Класс II (W203), 2003 г.в., 307 000 км
синий, хетчбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, задний привод
14 033 р.
5500$ / 4634€
Mercedes-Benz E-Класс V (213/238), 2017 г.в., 33 000 км
черный, купе, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
107 133 р.
41 990$ / 35 376€
Mercedes-Benz M-Класс III (W166), 2011 г.в., 138 600 км
черный, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
51 028 р.
20 000$ / 16 850€
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Традиционно после выхода нового поколения Mercedes S-Class в Штутгарте готовятся к дебюту очередного кузова «Цешки». Обычно стилистика C-Class во многом повторяет силуэт...
 
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