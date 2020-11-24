Маленький S-Class. Mercedes тестирует новое поколение C-Class

Источник материала: Onliner

Традиционно после выхода нового поколения Mercedes S-Class в Штутгарте готовятся к дебюту очередного кузова «Цешки». Обычно стилистика C-Class во многом повторяет силуэт флагманского седана. Портал Carscoops опубликовал партию свежих шпионских снимков Mercedes C-Class'2022. Машина уже полностью готова.





Вслед за W223, Mercedes C-Class «успокоится» внешне и получит чистые и элегантные линии в дизайне кузова. Скорее всего, форма оптики у Mercedes W206 тоже будет схожа с последним S-Class. Тестовые прототипы нового C-Class уже неоднократно были запечатлены в разных уголках Европы. Немцы тестируют как обычную версию седана, так и модификацию с AMG-пакетом. Вскоре на тесты выйдет полноценная версия AMG.





Снимков салона пока нет. Ожидается, что Mercedes C-Class получит исключительно цифровую приборную панель и большой сенсорный экран мультимедийной системы с вертикальной раскладкой. Линейка модели будет включать «мягкие гибриды» и несколько новых дизельных вариантов.





Ранее в СМИ появились слухи, что начиная со следующего поколения Mercedes C-Class лишится 6- и 8-цилиндровых моторов. Якобы Daimler заменит самые мощные версии гибридами с 2-литровым турбодвигателем и электромотором. Официального подтверждения этому нет. Премьера Mercedes C-Class'2022 состоится в середине следующего года.