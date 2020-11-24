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Хроника дня: увольнения в РНПЦ ДОГИ, очередной забастовщик в шахте и ролик про мирную Беларусь

24.11.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера Минздрав представил нового директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Им стала доктор медицинских наук Анжелика Солнцева. Пресс-служба отметила, что прежний директор, Наталья Конопля, согласилась на другую должность — возглавит три объединенных кафедры педиатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования. В то же время «Фонд медицинской солидарности» считает: «не исключено», что Конопля уволена из-за гражданской позиции. И сообщает, что несогласные с этим 16 работников центра написали заявления об увольнении. Об этом и других событиях в хронике дня.

Очередной работник "Беларуськалия" отказался подниматься из шахты. Его забрала скорая

Прошедшей ночью машинист "Беларуськалия" Александр Клезович Александр отказался выходить из шахты и заявил о присоединении к забастовке. Об этом проинформировал стачком предприятия. За работником спускались работники военизированного горноспасательного отряда, впоследствии шахтера увезла скорая.

Александр Клезович через стачком передал свое обращение, в котором объясняет мотив. Он заявил, что не готов мириться с правовым беспределом и жестокостью, а также отказался спонсировать власть.

Хроника дня: увольнения в РНПЦ ДОГИ, очередной забастовщик в шахте и ролик про мирную Беларусь

"Нас лишили достойной жизни, права выбора, - ретранслирует стачком. - Мы потеряли уважение друг к другу. Мы узнали многое друг о друге после августовских событий. Мы начинаем судить людей не по их словам, а по поступкам..."

"Пришли ОМОНы и начали люди разбегаться"

В микрорайоне "Лебяжий" сняли видео, на котором дети рассказывают о впечатлениях, полученных в последние месяцы.

Комментарий РНПЦ об увольнениях: "Вам отказано"

Профессор Наталья Конопля возглавляла клинику с 2019 года, это ведущий детский онколог страны. По информации БелМАПО, она училась в Англии и Германии, является членом Европейского общества медицинской онкологии, разрабатывала и внедряла новые методы лечения...

Фонд считает, «не исключено, что срочное увольнение профессора напрямую связано с ее гражданской позицией», так как она, «несмотря на регулярно поступающие устные приказы», отказывалась увольнять медработников, наказанных по ст. 23.34 Административного кодекса.

Узнать, что на самом деле происходит, мы попытались в РНПЦ. В приемной на просьбу соединить с новым руководителем после короткой консультации сказали: «Прошу прощения, но вам отказано. Всего хорошего».

Тем временем канал «Белые халаты» публикует снимок, на котором угадываются заявления об увольнении.

Хроника дня: увольнения в РНПЦ ДОГИ, очередной забастовщик в шахте и ролик про мирную Беларусь

Знаете, что происходит? Расскажите.

 
 
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Вчера Минздрав представил нового директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Им стала доктор медицинских наук Анжелика Солнцева. Пресс-служба...
 
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