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Хроника дня: увольнения в РНПЦ ДОГИ, очередной забастовщик в шахте и ролик про мирную Беларусь
Источник материала: Onliner
Вчера Минздрав
Очередной работник "Беларуськалия" отказался подниматься из шахты. Его забрала скорая
Прошедшей ночью машинист "Беларуськалия" Александр Клезович Александр отказался выходить из шахты и заявил о присоединении к забастовке. Об этом
Александр Клезович через стачком передал свое обращение, в котором объясняет мотив. Он заявил, что не готов мириться с правовым беспределом и жестокостью, а также отказался спонсировать власть.
"Нас лишили достойной жизни, права выбора, - ретранслирует стачком. - Мы потеряли уважение друг к другу. Мы узнали многое друг о друге после августовских событий. Мы начинаем судить людей не по их словам, а по поступкам..."
"Пришли ОМОНы и начали люди разбегаться"
В микрорайоне "Лебяжий" сняли видео, на котором дети
Комментарий РНПЦ об увольнениях: "Вам отказано"
Профессор Наталья Конопля возглавляла клинику с 2019 года, это ведущий детский онколог страны. По информации БелМАПО, она училась в Англии и Германии, является членом Европейского общества медицинской онкологии, разрабатывала и внедряла новые методы лечения...
Фонд считает, «не исключено, что срочное увольнение профессора напрямую связано с ее гражданской позицией», так как она, «несмотря на регулярно поступающие устные приказы», отказывалась увольнять медработников, наказанных по ст. 23.34 Административного кодекса.
Узнать, что на самом деле происходит, мы попытались в РНПЦ. В приемной на просьбу соединить с новым руководителем после короткой консультации сказали: «Прошу прощения, но вам отказано. Всего хорошего».
Тем временем канал «Белые халаты»
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