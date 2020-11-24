Белорусский рубль проседает ко всем валютам

Источник материала: Onliner

Со второго ноября на Белорусской валютно-фондовой бирже идет падение доллара. Правда, происходит оно неравномерно. Но тем не менее за период 2—23 ноября американская валюта просела с 2,6579 до 2,5514 рубля. Минус составил 10,65 копейки. Сегодня торги на бирже стартовали с роста доллара. За ним подтянулись евро и российский рубль.

Со старта торгов доллар набрал 0,31 копейки. Сейчас он торгуется на уровне 2,5545 белорусского рубля.

Евро пока набрал 0,02 копейки. Он торгуется по 3,0286.

Российский рубль также начал торги с роста. Плюс составил 0,43 копейки, и теперь сотня его стоит 3,3701.

В понедельник доллар подешевел на 0,08 копейки и стал стоить 2,5514. Евро сбросил 0,16 копейки, до 3,0284. Российский рубль подорожал на 0,99 копейки, его сотня стоила 3,3658.