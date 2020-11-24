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На острове с постоянным населением в 4 человека построят электростанцию стоимостью $1,6 миллиона. Зато энергия будет экологически чистая

24.11.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Климат меняется, а значит необходимо принимать меры по минимизации этого эффекта. По крайней мере в этом уверены в правительстве Уэльса, выделившем крупную сумму на строительство новой электростанции, которая не усугубляла бы парниковый эффект. Четыре постоянных жителя острова Бардси, вероятно, довольны.

Остров находится в северной части Уэльса, на расстоянии в 3 км от основной его части. Ранее энергетические потребности местного населения удовлетворялись с помощью дизельных генераторов, однако вскоре все изменится. Британская компания Nova Innovation получит от правительства финансирование на возведение около побережья Бардси приливной электростанции, которая не только полностью обеспечит остров, но и сможет поставлять излишки энергии на «Большую землю».

На острове с постоянным населением в 4 человека построят электростанцию стоимостью ,6 миллиона. Зато энергия будет экологически чистая
На острове с постоянным населением в 4 человека построят электростанцию стоимостью ,6 миллиона. Зато энергия будет экологически чистая

Приливная электростанция, как понятно из названия, использует энергию приливов. Упрощенно, прибывающая вода крутит лопасти турбин, вырабатывающих энергию. Воспользоваться ею смогут все четыре постоянных жителя Бардси, живущие там круглогодично. Летом население острова увеличивается до 11 человек, не считая туристов, которых Бардси интересует как место средневековых христианских паломничеств, а также природный заповедник с большим разнообразием животного мира.

На острове с постоянным населением в 4 человека построят электростанцию стоимостью ,6 миллиона. Зато энергия будет экологически чистая

 
 
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Климат меняется, а значит необходимо принимать меры по минимизации этого эффекта. По крайней мере в этом уверены в правительстве Уэльса, выделившем крупную сумму...
 
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