Автомобиль такси насмерть сбил мужчину на проспекте Победителей. Очевидцев просят откликнуться (обновлено)

Источник материала: Onliner

ДТП произошло утром 15 ноября. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda двигался по проспекту Победителей со стороны МКАД в направлении центра. Недалеко от проспекта Победителей, 133, он наехал на пешехода, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. От полученных травм 26-летний парень умер до приезда скорой.

«На месте работают сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по городу Минску. Проводится осмотр места происшествия», — сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По данным ГАИ, за десять месяцев в Минске произошло 189 ДТП с участием пешеходов, в которых 187 человек получили травмы различной степени тяжести и 14 погибли. Как отмечают сотрудники ГАИ, в 70% случаев наездов на пешеходов виновны водители транспортных средств.





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Наезд произошел 15 ноября примерно в 4:30. Столичная Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия. Все, кто располагает каким-либо сведениями о случившемся, могут обратиться в отдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта следственного управления УСК по г. Минску по телефону (8 017) 389-54-35 либо в ОДС УСК по г. Минску по телефону (8 017) 389-55-55. Конфиденциальность гарантируется.