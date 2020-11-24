Водитель не увидел велосипедиста, а вы увидите? ДТП в Бресте попало на видео (видео)

Источник материала: Onliner

В Бресте на перекрестке улиц Октябрьской Революции и 28 Июля случилось ДТП: водитель сбил велосипедиста, который переезжал проезжую часть в специально отведенном для этого месте. Инцидент попал на видео, его опубликовал на нашем форуме пользователь с ником WikiLink_Brest.

Наезд произошел 23 ноября в 8:06. Водитель двигался на разрешающий сигнал светофора и из крайней правой полосы поворачивал направо. Пункт 100 Правил дорожного движения гласит: «При повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает, а также велосипедистам и всадникам, пересекающим ее соответственно по велосипедной дорожке и дорожке для всадников». Как раз этот случай.

В этом месте регулируемый пешеходный переход соседствует с обозначенной велосипедной дорожкой, пересекающей проезжую часть, дорожка даже выкрашена в зеленый цвет. И именно потому, что речь идет о велодорожке, а не просто о пешеходном переходе, велосипедист не обязан был спешиваться и имел право ехать на велосипеде, а не вести его в руках.

Другое дело, что велосипед должен быть оборудован светоотражателями, а при движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет — п. 149 ПДД. Не будем утверждать, было ли это все на этом велосипеде, видео не позволяет хорошо его рассмотреть. Однако, просматривая запись, приходится констатировать, что велосипедист будто из ниоткуда выехал на дорогу перед приближавшимся автомобилем. Водитель следил за обстановкой с другой точки, но, очевидно, также имел трудности с тем, чтобы вовремя заметить опасность.

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