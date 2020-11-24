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Россию ждет падение экспорта и газа в Европу
Источник материала: АФН
Вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун ожидает сокращения экспорта российской нефти и газа в Европу к 2040 году.
Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант», опубликованном во вторник.
«Это неизбежно. Европейский нефтяной рынок будет сокращаться и к 2040 году может уменьшиться в два раза, согласно прогнозу ЕС», - сообщил Федун.
Он добавил, что ожидается и снижение экспорта газа.
«Падение будет, но не такое сильное, пока цена на газ будет низкой. В первую очередь они избавляются от угля. В ЕС планируется ввести норму о содержании водорода в метане до 5%, так что потребление традиционного газа может сократиться к 2040 году», - сообщил Федун.
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Вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун ожидает сокращения экспорта российской нефти и газа в Европу к 2040 году.
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