Россию ждет падение экспорта и газа в Европу

Источник материала: АФН

Вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун ожидает сокращения экспорта российской нефти и газа в Европу к 2040 году.

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант», опубликованном во вторник.

«Это неизбежно. Европейский нефтяной рынок будет сокращаться и к 2040 году может уменьшиться в два раза, согласно прогнозу ЕС», - сообщил Федун.

Он добавил, что ожидается и снижение экспорта газа.

«Падение будет, но не такое сильное, пока цена на газ будет низкой. В первую очередь они избавляются от угля. В ЕС планируется ввести норму о содержании водорода в метане до 5%, так что потребление традиционного газа может сократиться к 2040 году», - сообщил Федун.