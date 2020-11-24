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Россию ждет падение экспорта и газа в Европу

24.11.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун ожидает сокращения экспорта российской нефти и газа в Европу к 2040 году.

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант», опубликованном во вторник.

«Это неизбежно. Европейский нефтяной рынок будет сокращаться и к 2040 году может уменьшиться в два раза, согласно прогнозу ЕС», - сообщил Федун.

Он добавил, что ожидается и снижение экспорта газа.

«Падение будет, но не такое сильное, пока цена на газ будет низкой. В первую очередь они избавляются от угля. В ЕС планируется ввести норму о содержании водорода в метане до 5%, так что потребление традиционного газа может сократиться к 2040 году», - сообщил Федун.

 
 
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Вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун ожидает сокращения экспорта российской нефти и газа в Европу к 2040 году.
 
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