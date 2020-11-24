Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном сотрудничестве с Западом

Источник материала: АФН

Шкловский пенсионер в очередной раз публично подтвердил готовность белорусской внешнеполитической избушки поворачиваться передом ко всем сторонам света, в том числе и к Западу.

"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными», - заявил Лукашенко, принимая верительные грамоты зарубежных послов.

«При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия», - попросил равенства пенсионер.

Он также сказал, что беларусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность.

"Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно - белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство"…

Верительные грамоты Лукашенко вручили послы Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена.