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«Наш Короткевич» всему миру: в эфире VOKA покажут спектакль к 90-летию классика

24.11.2020 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

26 ноября, в день рождения выдающегося белорусского писателя Владимира Короткевича, видеосервис VOKA покажет в прямом эфире праздничный спектакль «Наш Короткевич» в Республиканском театре белорусской драматургии. Трансляция будет доступна для просмотра бесплатно.

«Наш Короткевич» всему миру: в эфире VOKA покажут спектакль к 90-летию классика

По лабиринтам творчества, любви, соблазнов, неожиданных тайн, связанных с личностью Короткевича, зрителей проведут артисты Республиканского театра белорусской драматургии, а также ансамбль «Музыкальная арка». Трансляция является частью информационной кампанииороткевич90, которую организует компания А1.

«Поддержка артефактов белорусской национальной культуры одно из главных направлений корпоративной социальной ответственности А1. Поэтому в этом году мы хотим напомнить об одной из самых ярких фигур отечественной литературы через серию онлайн-проектов и событий, подготовленных специально к 90-летию Владимира Короткевича. Среди них — специальный спектакль в Республиканском театре белорусской драматургии. И мы очень рады, что благодаря трансляции на VOKA сможем представить творчество знаменитого классика на весь мир в день его рождения», — отметил руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

Идея провести спектакль «Наш Короткевич» появилась у режиссера и драматурга Василия Дранько-Майсюка, художника Юрия Соломонова и поэтессы Валерины Кустовой.

«Короткевич ловил акул и ядовитых змей, оплакивал свою первую трагическую любовь, первым в Беларуси начал писать исторические детективы и стал одним из самых популярных отечественных писателей «от Варшавы до Камчатки». Ломал в литературе правила игры, умел удивлять и вдохновлять, ненавидел, когда его называли романтиком, и мечтал, чтобы реальные белорусы стали такими же сильными, достойными, как и его литературные герои. Сценический портрет этого человека и великого автора хочется представить так, чтобы затронуть и творчество, и важные события из жизни», — отмечают авторы идеи.

Прямой эфир начнется в 19:00. Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.

 
 
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26 ноября, в день рождения выдающегося белорусского писателя Владимира Короткевича, видеосервис
 
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