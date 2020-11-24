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Бесплатное оформление и 7% бонусный кэшбэк: Onliner и МТБанк выпустили цифровую карту покупок

24.11.2020 11:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: МТБанк

Onliner Клевер от МТБанка и Mastercard оформляется только на площадке: в личном кабинете пользователя либо при оформлении заказа в Каталоге. Карта выпускается бесплатно в течение нескольких секунд, и ее сразу можно привязать к одному из электронных приложений или сервисов бесконтактной оплаты МТБанка (ИКС-Карта, MTBankHCE, Apple pay, Samsung pay, Garmin и FitBit Pay, Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC) для расчетов смартфоном или другим устройством.

С каждого заказа в Каталоге Onliner, оплаченного картой Onliner Клевер, пользователю возвращается 7% от суммы покупки бонусными рублями на новые заказы в Каталоге Onliner. Один бонусный рубль равен 1 белорусскому рублю. Если покупка была оплачена вне Каталога, то на карту вернется 1% от суммы покупки. Также в будущем планируется внедрить повышенный процент возврата за покупку определенных категорий товаров и выпуск физической пластиковой карты.

Onliner Клевер можно пополнить как в личном кабинете Onliner, так и по номеру карты, счета или телефона без комиссии через ЕРИП, мобильное приложение или с помощью р2р-сервисов МТБанка и Denegram 2.0. Onliner Клевер выпускается бесплатно в белорусских рублях на 3 года.

Напомним, ранее в Каталоге появилась возможность онлайн-оплаты картами рассрочки Халва MIX и MAX. А в феврале 2020-го Каталог Onliner и МТБанк запустили сервис Onliner Pay, который работает по принципу безопасной сделки и позволяет оплачивать покупки в один клик.

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Теги: Курсы валют
 
 
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МТБанк и Каталог Onliner совместно с международной платежной системой Mastercard выпустили цифровую карту Onliner Клевер. Главная фишка новой карты мгновенный возврат 7% с...
 
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