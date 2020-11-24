Бесплатное оформление и 7% бонусный кэшбэк: Onliner и МТБанк выпустили цифровую карту покупок

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Фото: МТБанк

Onliner Клевер от МТБанка и Mastercard оформляется только на площадке: в личном кабинете пользователя либо при оформлении заказа в Каталоге. Карта выпускается бесплатно в течение нескольких секунд, и ее сразу можно привязать к одному из электронных приложений или сервисов бесконтактной оплаты МТБанка (ИКС-Карта, MTBankHCE, Apple pay, Samsung pay, Garmin и FitBit Pay, Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC) для расчетов смартфоном или другим устройством.



С каждого заказа в Каталоге Onliner, оплаченного картой Onliner Клевер, пользователю возвращается 7% от суммы покупки бонусными рублями на новые заказы в Каталоге Onliner. Один бонусный рубль равен 1 белорусскому рублю. Если покупка была оплачена вне Каталога, то на карту вернется 1% от суммы покупки. Также в будущем планируется внедрить повышенный процент возврата за покупку определенных категорий товаров и выпуск физической пластиковой карты.



Onliner Клевер можно пополнить как в личном кабинете Onliner, так и по номеру карты, счета или телефона без комиссии через ЕРИП, мобильное приложение или с помощью р2р-сервисов МТБанка и Denegram 2.0. Onliner Клевер выпускается бесплатно в белорусских рублях на 3 года.

