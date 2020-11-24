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Нацбанк изменил расчетные ставки по кредитам
Источник материала: Myfin
Так, расчетная величина стандартного риска для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных) изменится с 11,74% годовых в ноябре на 11,76% годовых в декабре.
РВСР для новых
В Нацбанке отметили, что в соответствии
с решением правления Национального
банка с 1 марта по 31 декабря 2020 года
расчетные величины стандартного риска
по новым срочным банковским вкладам
(депозитам) физических и юридических
лиц не утверждаются и не применяются
для новых срочных банковских
При применении РВСР для новых кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям президента Республики Беларусь, правительства страны, за счет средств республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов), используется показатель «средняя процентная ставка за период пользования новым кредитом».
Что в итоге?
Расчетная величина стандартного риска
применяется регулятором для влияния
на ставки на кредитно-депозитном рынке.
РВСР рассчитываются Национальным банком не реже одного раза в три месяца на основе средних процентных ставок, установленных системно значимыми банками первой группы значимости за месяц, предшествующий месяцу расчета.
Источник: Myfin.by
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Нацбанк Беларуси изменил некоторые расчетные величины стандартного риска на декабрь. Они не менялись три месяца - с сентября этого года.
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