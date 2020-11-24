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Нацбанк изменил расчетные ставки по кредитам

24.11.2020 11:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Так, расчетная величина стандартного риска для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных) изменится с 11,74% годовых в ноябре на 11,76% годовых в декабре.

РВСР для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (за исключением льготных) изменится с 13,35% годовых в ноябре на 13,33% годовых в декабре.

В Нацбанке отметили, что в соответствии с решением правления Национального банка с 1 марта по 31 декабря 2020 года расчетные величины стандартного риска по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических и юридических лиц не утверждаются и не применяются для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физлиц и юрлиц, облигаций банков новых выпусков, номинированных в белорусских рублях.

При применении РВСР для новых кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям президента Республики Беларусь, правительства страны, за счет средств республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов), используется показатель «средняя процентная ставка за период пользования новым кредитом».

Что в итоге?

Расчетная величина стандартного риска применяется регулятором для влияния на ставки на кредитно-депозитном рынке. Банки, которые превышают расчетную величину стандартного риска, должны выполнять повышенные регуляторные требования по достаточности капитала и формированию спецрезервов на покрытие убытков, фонда обязательных резервов.

РВСР рассчитываются Национальным банком не реже одного раза в три месяца на основе средних процентных ставок, установленных системно значимыми банками первой группы значимости за месяц, предшествующий месяцу расчета.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк Беларуси изменил некоторые расчетные величины стандартного риска на декабрь. Они не менялись три месяца - с сентября этого года.
 
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