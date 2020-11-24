Хочу в отпуск. Какие выплаты мне положены?

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Законодательные основания начисления отпускных



Права работника на оплачиваемый отпуск и минимальные величины этих оплат закреплены в Трудовом кодексе Республики Беларусь (ТК РБ), в частности в 12 главе этого документа.

В 175 статье закреплено право работника на средний заработок в период отпуска.

Статья 176 ТК РБ устанавливает срок выплаты отпускных (всегда до начала отпуска).

Статья 182 ТК РБ также предусматривает дополнительные выплаты к отпуску для оздоровления работника. Однако это касается только тех случаев, когда эти выплаты прописаны в трудовом договоре.

Но в Трудовом кодексе установлены только общие правила.

Конкретные механизмы начисления обязательных и дополнительных выплат регулируются постановлениями правительства, указами президента, отдельными документами предприятий, отраслей и договорами между нанимателем и работником.



Досконально разбираться во всем этом обязаны бухгалтера и юристы предприятий. Но самим работникам это знание тоже полезно, потому что знание правил расчета дает некоторые возможности повлиять на его результат.

Как рассчитать количество положенных дней отпуска?

Всем трудящимся Республики Беларусь гарантирован трудовой отпуск не менее 24 дней в году. Но трудовой отпуск может быть увеличен по многим основаниям: по условиям контракта, по постановлениям для отдельных отраслей и профессий, за вредные условия труда, за сложность, за стаж и т.д.

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Отпуска назначаются не в рабочих, а в календарных днях, попадающие на отпускной период рабочие и календарные дни оплачиваются одинаково.

Если отпуск назначен после отработки на новом месте 11 полных месяцев, то можно рассчитывать на все положенные по контракту дни.

В отпуск можно пойти, отработав 6 месяцев. Тогда число дней будет рассчитываться по фактически отработанному времени, но не меньше 14 дней.

Расчет идет от количества отработанных дней, которые делят на среднюю длину месяца (возможны дробные числа). Затем округляют полученное число до полных месяцев. И считают отпуск из пропорции – 2 дня отпуска за каждый месяц.



Есть отдельные категории, которым отпуск после 6 отработанных месяцев предоставляется в полном объеме. Это касается женщин с 2-мя и более детьми или детьми-инвалидами, беременных, несовершеннолетних, переведенных от другого нанимателя, некоторых учащихся и льготников. Полный список можно найти в статье 166 Трудового кодекса.

Из отработанного времени исключаются отпуска без оплаты (за свой счет), если их общая продолжительность больше 14 дней.

Однако время остановки предприятия и вынужденные простои по вине нанимателя в фактически отработанное время включаются, если заработок в них был не меньше среднего. Подробности этого можно узнать в статье 164 ТК РБ.

Отработавшие полный год идут в отпуск в любое время по внутренней очередности, что прямо указано в статье 167 ТК РБ.



Следует знать, что любой отпуск продляется на количество попадающих в него праздничных дней. Но эти дополнительные дни остаются без оплаты.

Отпуск можно делить на две части. Оплата каждой из частей будет рассчитываться по количеству дней на обычных основаниях.

Как рассчитать отпускные?

Окончательный расчет оплаты за отпуск делает бухгалтер исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев (в первый год – по фактически отработанному времени). Но сам работник может сделать это, чтобы выбрать лучшее время и продолжительность отпуска.



Фото: Myfin.by

Общий расчет делается так:

Суммируют зарплату за расчетный период, делят на количество отработанных месяцев и так получают среднюю зарплату конкретного работника.

Вычисляют среднее количество дней в расчетных месяцах (используются дробные числа, обычно 29,7 дня ).

). Делят среднюю зарплату на среднее количество дней в месяце и получают средний дневной заработок.

Полученный заработок умножают на количество отпускных дней.

Но это лишь общие сведения. В реальной ситуации в расчет кроме зарплаты попадут:



премии;

авторские гонорары;

выдача продукции в счет зарплаты (к примеру – питание в столовой за счет предприятия);

доплаты за совмещение, особые условия труда;

доплаты до минимального заработка и др.

При расчете среднего заработка будут использованы поправочные коэффициенты, если в этот период понимались базовые или тарифные ставки, ставки 1 разряды, базовые оклады. Подробности можно узнать в инструкции Министерства труда Республики Беларусь № 47 от 10 апреля 2000 года.

Большинство этих нюансов расчета только увеличивают выплаты. Волноваться стоит, если реальные отпускные оказались меньше ожидаемых.

Как законно увеличить отпускные?

Главное здесь – правильно выбрать время отпуска.

Так, чтобы на нужные 12 месяцев приходились максимальные заработки и другие включаемые в расчет доходы.



Фото: Myfin.by

Если в месяце перед отпуском ожидаются высокие выплаты (премии, доплаты и пр) – лучше дождаться их начисления, чтобы увеличить средний заработок.

Если в коллективном договоре или контракте есть пункты о доплатах к отпуску по итогам работы организации, то следует брать отпуск после фиксации прибыли компании, выполнения планов и т.п.

Еще один полезный совет – заранее попросить бухгалтера сделать хотя бы примерный расчет отпускных и сравнить его данные со своими. Если окажется меньше – уточнить почему. Зачем делать это заранее? Потому что в реальности некоторые бухгалтера неохотно признают уже зафиксированные ошибки, ищут основания чтобы не менять расчет и не доплачивать. Или обещают включить доплату в следующую зарплату, которую могут начислить через полтора месяца.