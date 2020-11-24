Массовое отравление в школе №61: в больнице остаются двое учеников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Двое учеников столичной школы №61 остаются в детской инфекционной больнице, куда они были доставлены с отравлением, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения.

Вечером в понедельник были выписаны четверо учащихся, еще три ребенка остаются под амбулаторным наблюдением.

"Новых учащихся не поступало. Работает специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего", - добавили в ведомстве.

Напомним, массовое отравление детей произошло в пятницу, 20 ноября, в минской школе №61. За медицинской помощью обратились более 280 детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей.

После случившегося взять на контроль школьное питание распорядился министр образования Игорь Карпенко и мэр Минска Владимир Кухарев. Руководитель ведомства поручил усилить работу в отношении даже самых незначительных недостатков в организации питания в школах, а глава города потребовал до конца этой недели проверить санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков во всех школах города.

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