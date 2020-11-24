|
Массовое отравление в школе №61: в больнице остаются двое учеников
24.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Двое учеников столичной школы №61 остаются в детской инфекционной больнице, куда они были доставлены с отравлением, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения.
Вечером в понедельник были выписаны четверо учащихся, еще три ребенка остаются под амбулаторным наблюдением.
© Sputnik / Евгений Биятов
"Новых учащихся не поступало. Работает специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего", - добавили в ведомстве.
Напомним,
После случившегося взять на контроль школьное питание
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи Минского городского центра гигиены устанавливают причину возможного заражения школьников, создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)