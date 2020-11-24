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Тихановская стала одной из самых влиятельных женщин мира в 2020-м по версии BBC

24.11.2020 11:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Светлана Тихановская вошла в топ-100 самых влиятельных женщин мира 2020 года по версии BBC. Впрочем, ничего удивительного, издание пишет про свой рейтинг: «В этом году мы выделили тех, кто руководил переменами». 

Вот, что пишет BBC конкретно про Тихановскую: «Бывший кандидат в президенты Беларуси, которая возглавила национальное демократическое движение. В августе 2020 года «президент» Александр Лукашенко провозгласил свою сокрушительную победу на выборах, что вызвало протесты по всей стране и массовые обвинения в фальсификациях. Вскоре после выборов, опасаясь за безопасность своих детей, Светлана уехала из Беларуси Литву. Она продолжает возглавлять демократическое движение в изгнании». 

 
 
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Светлана Тихановская вошла в топ-100 самых влиятельных женщин мира 2020 года по версии BBC. Впрочем, ничего удивительного, издание пишет про свой рейтинг: «В этом году мы...
 
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