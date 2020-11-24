Источник материала: Ежедневник

24 ноября Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов, сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».

«Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно — белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность», — заявил Лукашенко.

По его словам, только народ вправе решать, как будет развиваться страна.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко считает, что белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны 24 ноября Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов, сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».

Верительные грамоты сегодня вручили послы Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана, Мальтийского ордена.