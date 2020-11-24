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Лукашенко считает, что белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны
24.11.2020 11:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
24 ноября Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов, сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».
«Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно — белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность», — заявил Лукашенко.
По его словам, только народ вправе решать, как будет развиваться страна.Верительные грамоты сегодня вручили послы Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана, Мальтийского ордена.
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24 ноября Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов, сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».
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