В Столинском районе Audi насмерть сбила пешехода

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами легковушки в Столинском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





По предварительной информации, вечером 23 ноября 35-летний водитель Audi ехал по трассе Р606 и на 2-м километре дороги сбил необозначенного световозвращающими элементами 28-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по правой полосе ближе к центру проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.