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В Столинском районе Audi насмерть сбила пешехода

24.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами легковушки в Столинском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


По предварительной информации, вечером 23 ноября 35-летний водитель Audi ехал по трассе Р606 и на 2-м километре дороги сбил необозначенного световозвращающими элементами 28-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по правой полосе ближе к центру проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Мужчина шел в попутном направлении по правой полосе ближе к центру проезжей части.
 
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