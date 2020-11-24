Серийный Toyota GR Yaris проехал Нюрбургринг быстрее чем за 8 минут (видео)

Источник материала: Onliner

Проехать «петлю» Нюрбургринг быстрее чем за 8 минут — очень и очень высокое достижение для серийного хетчбэка малого класса. Позавчера такой результат смог показать кроха Toyota GR Yaris. Понятно, что это не совсем «простой» автомобиль, но тем не менее именно в таком виде он продается у дилера.

Заезд был неофициальным и проходил не на пустой трассе — там катались другие посетители «Северной петли». Кроме того, погода для заезда на время тоже могла бы быть лучше (все проходило 22 ноября при 6 градусах тепла). Пилот смог проехать знаменитую трассу за 7 минут 56 секунд. GR Yaris был в стоковом исполнении с шинами Michelin Pilot Sport 4S.

Отметим, что на хетчбэк был установлен пакет Circuit Pack, за который клиентам нужно платить отдельно. Он включает 18-дюймовые диски и спортивную подвеску. Примерно за такое же время Нюрбургринг официально проезжают такие машины, как Corvette C5 Z06 и Porsche 996 Turbo.

Что еще за GR Yaris?!

Это особая версия Toyota Yaris, которая продается в Европе по цене 33,2 тысячи евро. Хетчбэк дорабатывало гоночное подразделение Toyota. В движение машину приводит 1,6-литровый турбомотор (три цилиндра) мощностью 257 л. с. Среди серийных автомобилей это самый мощный в мире 3-цилиндровый агрегат. Соотношение массы к мощности здесь 4,9 кг на 1 л. с. У GR полный привод и 6-ступенчатая механическая коробка передач. До сотни этот «волк в овечьей шкуре» разгоняется за 5,5 секунды, а его максимальная скорость — 230 км/ч. Как видите, автомобиль превосходит большинство «заряженных» моделей В-класса.