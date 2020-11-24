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Серийный Toyota GR Yaris проехал Нюрбургринг быстрее чем за 8 минут (видео)

24.11.2020 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Проехать «петлю» Нюрбургринг быстрее чем за 8 минут — очень и очень высокое достижение для серийного хетчбэка малого класса. Позавчера такой результат смог показать кроха Toyota GR Yaris. Понятно, что это не совсем «простой» автомобиль, но тем не менее именно в таком виде он продается у дилера.

Заезд был неофициальным и проходил не на пустой трассе — там катались другие посетители «Северной петли». Кроме того, погода для заезда на время тоже могла бы быть лучше (все проходило 22 ноября при 6 градусах тепла). Пилот смог проехать знаменитую трассу за 7 минут 56 секунд. GR Yaris был в стоковом исполнении с шинами Michelin Pilot Sport 4S.

Отметим, что на хетчбэк был установлен пакет Circuit Pack, за который клиентам нужно платить отдельно. Он включает 18-дюймовые диски и спортивную подвеску. Примерно за такое же время Нюрбургринг официально проезжают такие машины, как Corvette C5 Z06 и Porsche 996 Turbo.

Что еще за GR Yaris?!

Это особая версия Toyota Yaris, которая продается в Европе по цене 33,2 тысячи евро. Хетчбэк дорабатывало гоночное подразделение Toyota. В движение машину приводит 1,6-литровый турбомотор (три цилиндра) мощностью 257 л. с. Среди серийных автомобилей это самый мощный в мире 3-цилиндровый агрегат. Соотношение массы к мощности здесь 4,9 кг на 1 л. с. У GR полный привод и 6-ступенчатая механическая коробка передач. До сотни этот «волк в овечьей шкуре» разгоняется за 5,5 секунды, а его максимальная скорость — 230 км/ч. Как видите, автомобиль превосходит большинство «заряженных» моделей В-класса.

Toyota Yaris II (XP90), 2006 г.в., 224 000 км
синий, хетчбэк, бензин 1.3 л, механическая, передний привод
14 033 р.
5500$ / 4634€
Toyota Yaris III (XP130) Рестайлинг 2, 2019 г.в., 13 397 км
белый, хетчбэк, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
38 268 р.
14 999$ / 12 637€
Toyota Yaris I (XP10), 2000 г.в., 282 000 км
оранжевый, хетчбэк, бензин 1 л, механическая, передний привод
7782 р.
3050$ / 2570€
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Проехать «петлю» Нюрбургринг быстрее чем за 8 минут — очень и очень высокое достижение для серийного хетчбэка малого класса. Позавчера такой результат смог...
 
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