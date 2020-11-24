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Главу службы безопасности Apple обвинили в даче взятки — 200 планшетов

24.11.2020 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Окружной прокурор Калифорнии обвинил главу службы безопасности Apple Томаса Мойера в даче взятки чиновнику. Речь о шерифе округа Санта-Клара по имени Рик Сунг, заведующем выдачей разрешений на ношение оружия. Мужчина за свои хлопоты требовал награду.

Дело было еще два года назад, пишет Bloomberg. Томас Мойер, работающий в Apple около 15 лет, обратился к шерифу с вопросом о выдаче четырех разрешений на ношение оружия для сотрудников компании. Рик Сунг был не против, но взамен захотел что-нибудь ценное. Сошлись на том, что Томас Мойер поставит шерифу и его помощнику 200 планшетов iPad на сумму около $70 тысяч.

В последний момент сделка сорвалась: планшеты не успели передать, потому что Томас Мойер узнал об ордере на обыск в офисе шерифа. Теперь адвокаты настаивают на невиновности представителя Apple, указывая, что его втянули в конфликт между шерифом и окружным прокурором. В корпорации также уверены, что Мойер невиновен.

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Окружной прокурор Калифорнии обвинил главу службы безопасности Apple Томаса Мойера в даче взятки чиновнику. Речь о шерифе округа Санта-Клара по имени Рик Сунг,...
 
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