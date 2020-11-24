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Главу службы безопасности Apple обвинили в даче взятки — 200 планшетов
Источник материала: Onliner
Окружной прокурор Калифорнии обвинил главу службы безопасности Apple Томаса Мойера в даче взятки чиновнику. Речь о шерифе округа Санта-Клара по имени Рик Сунг, заведующем выдачей разрешений на ношение оружия. Мужчина за свои хлопоты требовал награду.
Дело было еще два года назад,
В последний момент сделка сорвалась: планшеты не успели передать, потому что Томас Мойер узнал об ордере на обыск в офисе шерифа. Теперь адвокаты настаивают на невиновности представителя Apple, указывая, что его втянули в конфликт между шерифом и окружным прокурором. В корпорации также уверены, что Мойер невиновен.
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Окружной прокурор Калифорнии обвинил главу службы безопасности Apple Томаса Мойера в даче взятки чиновнику. Речь о шерифе округа Санта-Клара по имени Рик Сунг,...
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