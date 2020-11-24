«ОМОН догоняет, залазит в лифт и вытаскивает…» Ужас во дворах глазами детей

Источник материала: Onliner

Толпа убегает от людей в черном, слышны крики, кого-то крутят, бьют и тянут по земле — невольными свидетелями страшных событий в минских дворах зачастую становятся дети. В силу возраста они не всегда понимают, что происходит, но тонко чувствуют грань между добром и злом… Жители Лебяжьего записали сильный видеоролик, в котором самые маленькие жители района делятся своими страхами и переживаниями от увиденного.