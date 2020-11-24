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«ОМОН догоняет, залазит в лифт и вытаскивает…» Ужас во дворах глазами детей

24.11.2020 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Толпа убегает от людей в черном, слышны крики, кого-то крутят, бьют и тянут по земле — невольными свидетелями страшных событий в минских дворах зачастую становятся дети. В силу возраста они не всегда понимают, что происходит, но тонко чувствуют грань между добром и злом… Жители Лебяжьего записали сильный видеоролик, в котором самые маленькие жители района делятся своими страхами и переживаниями от увиденного.

 
 
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Толпа убегает от людей в черном, слышны крики, кого-то крутят, бьют и тянут по земле — невольными свидетелями страшных событий в минских дворах зачастую становятся...
 
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