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Суздальцев: У властей не хватит никаких спецподразделений на двухмиллионный Минск
Источник материала: Партизан
Марш против фашизма 22 ноября закончился победой протестного актива, уверен российский политолог Андрей Суздальцев.
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Напомним, что в этот раз протестующие решили изменить формат воскресной акции и вместо единого марша провели локальные в каждом из районов столицы.
"Можно утверждать, что попытки властей разместить омонцев в каждом дворе являются для Сопротивления большой удачей. Уже сейчас одиноких омонцев мгновенно окружают и начинают бить. Но на самом деле у властей не хватит никаких спецподразделений на двухмиллионный Минск.
В итоге, главный вывод событий 22 ноября - протесты никуда не делись и, меняя форму, будут и дальне неустанно добивать правящий режим.
Власти это понимают и, хотя Лукашенко проговаривается о будущем «весеннем наступлении», пока белорусские власти не скрывают ликования, считая, что все-таки смогли «навести порядок» на улицах (прекратились массовые марши протеста) и уже предвкушают, как они будут мстить собственному восставшему народу.
Попутно каратели стали героями белорусского телеэкрана, в каратели записалась вся придворная элита укашенко, к мести белорусскому народу буквально рвется и сам Лукашенко…", -
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Марш против фашизма 22 ноября закончился победой протестного актива, уверен российский политолог Андрей Суздальцев.
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