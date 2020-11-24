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Европарламент проведет 26 ноября срочные дебаты по ситуации в Беларуси
Источник материала: АФН
Европейский парламент 26 ноября проведет дебаты по ситуации в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Европарламента.
Темой дебатов станут «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко». По итогам дискуссии планируется принятие резолюции.
Кроме того, 2 декабря комитет ЕП по иностранным делам обсудит события в Беларуси и как ЕС может содействовать демократическим изменениям в стране.
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Европейский парламент 26 ноября проведет дебаты по ситуации в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Европарламента.
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