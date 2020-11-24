Европарламент проведет 26 ноября срочные дебаты по ситуации в Беларуси

Источник материала: АФН

Европейский парламент 26 ноября проведет дебаты по ситуации в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Темой дебатов станут «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко». По итогам дискуссии планируется принятие резолюции.

Кроме того, 2 декабря комитет ЕП по иностранным делам обсудит события в Беларуси и как ЕС может содействовать демократическим изменениям в стране.