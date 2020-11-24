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Лукашенко не хочет ликвидировать Белгазпромбанк

24.11.2020 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сказал, что не собирается уничтожать Белгазпробанк. Было бы странным услышать противоположное после того, как Нацбанк РБ внес Белгазпромбанк в список системных банков страны.

"Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все, для того чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству", - заявил Лукашенко на встрече с Ермаковой

 
 
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Лукашенко сказал, что не собирается уничтожать Белгазпробанк. Было бы странным услышать противоположное после того, как Нацбанк РБ внес Белгазпромбанк в список...
 
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