Лукашенко не хочет ликвидировать Белгазпромбанк

Источник материала: АФН

Лукашенко сказал, что не собирается уничтожать Белгазпробанк. Было бы странным услышать противоположное после того, как Нацбанк РБ внес Белгазпромбанк в список системных банков страны.

"Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все, для того чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству", - заявил Лукашенко на встрече с Ермаковой