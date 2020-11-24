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Это малышка Дейзи? Кэти Перри показала детский снимок и смутила фанатов
24.11.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская певица Кэти Перри всполошила поклонников: звезда опубликовала трогательный снимок из семейного архива, на котором запечатлена счастливая малышка.
Недавно Перри и актер Орландо Блум стали родителями: их дочь Дейзи появилась на свет в августе 2020 года. Все свое время счастливые родители посвящают малышке, но не перестают публиковать фото из личных архивов в своих социальных сетях.
Кэти Перри запутала поклонников: звезда опубликовала умилительный кадр из семейного фотоальбома, на котором запечатлена в детстве с отцом.
Сначала поклонники подумали, что певица опубликовала первое фото трехмесячной дочки певицы - Дейзи с папой Орландо Блумом и уже начали умиляться внешностью малышки. Но, присмотревшись, фолловеры заметили явный подвох.
"О боже, это Кэти. А я подумала что это Дейзи"; "Это малышка Дейзи?"; "Стоп, этот парень явно не Орландо"; "Так кто на фото?"; "Это же маленькая Кэти Перри!", - прокомментировали фанаты.
Как оказалось, таким оригинальным способом Перри анонсировала новое выступление на престижной премии American Music Awards, которое решила посвятить своему папе - именно он был запечатлен на милом кадре, сделанном в 1985-м году.
Напомним, что совсем недавно Перри откровенно рассказала о том, как
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