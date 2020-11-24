Это малышка Дейзи? Кэти Перри показала детский снимок и смутила фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Кэти Перри всполошила поклонников: звезда опубликовала трогательный снимок из семейного архива, на котором запечатлена счастливая малышка.

Недавно Перри и актер Орландо Блум стали родителями: их дочь Дейзи появилась на свет в августе 2020 года. Все свое время счастливые родители посвящают малышке, но не перестают публиковать фото из личных архивов в своих социальных сетях.

Кэти Перри запутала поклонников: звезда опубликовала умилительный кадр из семейного фотоальбома, на котором запечатлена в детстве с отцом.

Сначала поклонники подумали, что певица опубликовала первое фото трехмесячной дочки певицы - Дейзи с папой Орландо Блумом и уже начали умиляться внешностью малышки. Но, присмотревшись, фолловеры заметили явный подвох.

"О боже, это Кэти. А я подумала что это Дейзи"; "Это малышка Дейзи?"; "Стоп, этот парень явно не Орландо"; "Так кто на фото?"; "Это же маленькая Кэти Перри!", - прокомментировали фанаты.

Как оказалось, таким оригинальным способом Перри анонсировала новое выступление на престижной премии American Music Awards, которое решила посвятить своему папе - именно он был запечатлен на милом кадре, сделанном в 1985-м году.

Напомним, что совсем недавно Перри откровенно рассказала о том, как хотела расстаться с жизнью .

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