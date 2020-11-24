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Директор EPAM проведет 15 суток в тюрьме

24.11.2020 12:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Одного из директоров EPAM, Игоря Овсяника, отправили на 15 суток за решетку. Суд признал его виновным по «народной» статье 23.34 КоАП о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Где он будет отбывать арест, пока неясно. Но известно, что вчерашний день Игорь провел на Окрестина. 

Овсяника задержали в воскресенье, когда в Минске проходил Марш против фашизма. Обстоятельства его задержания до сих пор неизвестны. Сначала он попал в Первомайское РУВД, а затем был доставлен на Окрестина. EPAM не комментирует это проишествие.

Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года. Начал с должности Software Testing Manager, долгое время был директором беларуского офиса, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии. Сейчас руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.

 
Теги: Минск
 
 
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Одного из директоров EPAM, Игоря Овсяника, отправили на 15 суток за решетку. Суд признал его виновным по «народной» статье 23.34 КоАП о нарушении порядка организации или...
 
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