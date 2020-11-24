Директор EPAM проведет 15 суток в тюрьме

Источник материала: KYKY

Одного из директоров EPAM, Игоря Овсяника, отправили на 15 суток за решетку. Суд признал его виновным по «народной» статье 23.34 КоАП о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Где он будет отбывать арест, пока неясно. Но известно, что вчерашний день Игорь провел на Окрестина.

Овсяника задержали в воскресенье, когда в Минске проходил Марш против фашизма. Обстоятельства его задержания до сих пор неизвестны. Сначала он попал в Первомайское РУВД, а затем был доставлен на Окрестина. EPAM не комментирует это проишествие.

Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года. Начал с должности Software Testing Manager, долгое время был директором беларуского офиса, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии. Сейчас руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.