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Директор EPAM проведет 15 суток в тюрьме
Источник материала: KYKY>
Одного из директоров EPAM, Игоря Овсяника,
Овсяника задержали в воскресенье, когда в Минске проходил Марш против фашизма. Обстоятельства его задержания до сих пор неизвестны. Сначала он попал в Первомайское РУВД, а затем был доставлен на Окрестина. EPAM не комментирует это проишествие.
Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года. Начал с должности Software Testing Manager, долгое время был директором беларуского офиса, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии. Сейчас руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.
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Одного из директоров EPAM, Игоря Овсяника, отправили на 15 суток за решетку. Суд признал его виновным по «народной» статье 23.34 КоАП о нарушении порядка организации или...
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