Подготовка к Народному трибуналу: беларусы уже сливают личные данные идеологов, которые их репрессируют

Источник материала: KYKY

13 ноября Светлана Тихановская объявила Народный Трибунал. Одним из пунктов которого стала «нейтрализация идеологов». Тихановская призвала бороться с людьми, которые, по приказу Лукашенко, запугивают, лишают премий и увольняют мирных беларусов.

Вот что конкретно предложила Тихановская

• Если вашего коллегу уволили – всем коллективом добивайтесь встречи с руководством и требуйте восстановления в должности. Если на вашего коллегу оказывают давление – рассказывайте об этом всем и призывайте вступиться. Каждая отмена решения идеолога ослабляет режим.

• Вы знаете, как его зовут и как он выглядит, – разложите листовки о нем по вашему предприятию, вузу, повесьте его фото в подъезде – распространите эту информацию доступным способом. Если у вас есть доказательства, как этот человек (например, замдиректора, ректор или главврач) репрессирует работников или студентов, – поделитесь ими в чатах профсоюзов, дворов или информационных телеграм-каналах, и впоследствии его имя будет обнародовано, а мы сможем добавить его в санкционные списки. Каждый лишенный авторитета идеолог ослабляет режим.

• Если на вашем предприятии идеолог – это в принципе отдельная должность, объединяйте усилия и требуйте его отставки – так он не сможет больше никому навредить. Каждое увольнение идеолога ослабляет режим.

Как беларусы борются с идеологами

Инициативу Тихановской поддержали телеграм-каналы. В частности, паблики «Черная книга Беларуси» и «Беларусь головного мозга» начали публиковать фото, должности, номера телефоонов и записи разговоров с идеологами.

Вот, например, Сергей Лядов, замначальника витебского отделения БелЖД по идеологии. Его спич начинается так: «Раз не нашлось никого, кто хотел бы нагнетать обстановку, придется мне на себя эту роль натягивать».



Многих идеологов опубличивают в паблике «ЧКБ Идеологи».

Если на вас на работе или в университете оказывают давление такие же «рупоры режима», вы знаете, что делать.