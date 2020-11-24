ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подготовка к Народному трибуналу: беларусы уже сливают личные данные идеологов, которые их репрессируют

24.11.2020 12:53 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

13 ноября Светлана Тихановская объявила Народный Трибунал. Одним из пунктов которого стала «нейтрализация идеологов». Тихановская призвала бороться с людьми, которые, по приказу Лукашенко, запугивают, лишают премий и увольняют мирных беларусов. 

Вот что конкретно предложила Тихановская 

• Если вашего коллегу уволили – всем коллективом добивайтесь встречи с руководством и требуйте восстановления в должности. Если на вашего коллегу оказывают давление – рассказывайте об этом всем и призывайте вступиться. Каждая отмена решения идеолога ослабляет режим.

• Вы знаете, как его зовут и как он выглядит, – разложите листовки о нем по вашему предприятию, вузу, повесьте его фото в подъезде – распространите эту информацию доступным способом. Если у вас есть доказательства, как этот человек (например, замдиректора, ректор или главврач) репрессирует работников или студентов, – поделитесь ими в чатах профсоюзов, дворов или информационных телеграм-каналах, и впоследствии его имя будет обнародовано, а мы сможем добавить его в санкционные списки. Каждый лишенный авторитета идеолог ослабляет режим.

• Если на вашем предприятии идеолог – это в принципе отдельная должность, объединяйте усилия и требуйте его отставки – так он не сможет больше никому навредить. Каждое увольнение идеолога ослабляет режим.

Как беларусы борются с идеологами 

Инициативу Тихановской поддержали телеграм-каналы. В частности, паблики «Черная книга Беларуси» и «Беларусь головного мозга» начали публиковать фото, должности, номера телефоонов и записи разговоров с идеологами. 

Вот, например, Сергей Лядов, замначальника витебского отделения БелЖД по идеологии. Его спич начинается так: «Раз не нашлось никого, кто хотел бы нагнетать обстановку, придется мне на себя эту роль натягивать». 


Многих идеологов опубличивают в паблике «ЧКБ Идеологи». 

Если на вас на работе или в университете оказывают давление такие же «рупоры режима», вы знаете, что делать. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 ноября Светлана Тихановская объявила Народный Трибунал. Одним из пунктов которого стала «нейтрализация идеологов». Тихановская призвала бороться с людьми,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Серийный Toyota GR Yaris проехал Нюрбургринг быстрее чем за 8 минут (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика