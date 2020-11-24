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Политолог: 105 день назад ключевым мифом белорусской независимости был «батька», сейчас – нет

24.11.2020 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь сегодня остается не только важнейшей политической новостью евразийского пространства, но и мировым фронтьером технологий сопротивления, пишет российский политолог Кирилл Рогов.

При том, что белорусские протесты резко потеряли численность (они уже не могут собирать 100 тысяч человек по воскресеньям), их ядро остается исключительно резистентным (стойким) и несломненным.

При поддержке сетевых технологий резистентность и массовость оказываются взаимозаменяемы. Если на улицу выходит 100 тысяч человек, их не бьют, но если выходит 5 тысяч, которые готовы к тому, что их будут бить, то эффект оказывается соотносимым. Во всяком случае он не позволяет режиму зафиксировать победу по итогам потери численности.

Так или иначе 100-дневное протестное противостояние в Беларуси сопоставимо только с киевским Евромайданом, продолжавшимся около 90 дней. Тут важно даже не то, кончится оно свержением Лукашенко или нет, а то, что оно становится одним из ключевых событий/мифов национально истории.

105 день назад ключевым мифом белорусской независимости был «батька», патерналистский образ директора совхоза, превратившегося в отца/директора общебеларусского совхоза: дойка, мойка, клуб и баня. Сегодня есть альтернативный ключевой миф нации — сопротивление. И именно в этом смысле, как мне кажется, Беларусь изменила свой исторический трэк.

Для таких стран как Беларусь, Россия, Украина главный вопрос состоит даже не в том, можешь ли ты скинуть Лукашенко, а в том — кого ты получишь после этого. И именно поэтому способность к сопротивлению (резистентность) — это больше, чем победа, способность скинуть нынешнего батьку. Это институциональный и исторический капитал.

Когда про вас думают: это те, которые умеют сопротивляться, с ними так нельзя, не пройдет.

Кирилл Рогов

 
Теги: Новости
 
 
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