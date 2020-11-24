Деревянный дом по-американски: один этаж, односкатная крыша и большие окна. Выглядит не дорого

Источник материала: Tut.by

Этот деревянный коттедж, похожий на уединенное убежище в лесу, на самом деле находится в центре городской застройки. Как пишет admagazine.ru, это получилось сделать благодаря вдумчивому ландшафтному дизайну и грамотной планировке дома.





Архитектурное бюро Olson Kundig преобразило типичный участок в жилом квартале Сиэтла: здесь построили деревянный дом с панорамными окнами и окружили его густым садом. Благодаря вдумчивому ландшафтному дизайну и грамотной планировке кажется, что коттедж расположен не в городской среде, а в окружении нетронутой природы.









Характер постройки определяет дуэт дерева и стекла. Стены, крыша и встроенные системы внутри дома покрыты деревянной фанерой с выразительным узором. Пол из микроцемента с охровым оттенком соответствует медовой палитре.





Основным источником вдохновения для архитекторов стала богатая коллекция индейских артефактов, которая принадлежит хозяйке дома. Они построили современный дом с отсылками к традиционной архитектуре, в котором абстрактные гобелены, резные статуэтки, маски и цветная керамика выглядят органично.





Центральную часть коттеджа занимает кухня-гостиная с открытой планировкой. Панорамные окна выходят на юго-восток, в сад, а горизонтальные окна под потолком обеспечивают дополнительное освещение и визуально облегчают конструкцию.





Чтобы упорядочить библиотеку и коллекцию искусства хозяйки, архитекторы использовали встроенные стеллажи, которые занимают две стены целиком. Их ячеистая структура перекликается с деревянными планками на потолке и аналогичным устройством кухонного острова. Благодаря четкости линий и симметрии обилие деталей в комнате не перегружает интерьер, а, напротив, придает ему харизму.





К гостиной-кухне присоединены два жилых крыла: в одном расположена спальня хозяйки, в другом — гостевая комната. Камерное ощущение создают более низкие, чем в общественных зонах дома, потолки, отделанные гладкими фанерными панелями. Панорамные окна выходят в сад, стеллажи вмещают книги и декор, этнический текстиль создает настроение. Минималистскую мебель дополняют причудливые тотемные статуи, столики с индейскими орнаментами и ковры с геометрическим узором.









Хозяйка коттеджа — не только поклонница культуры коренных народов Америки, но и экоактивистка. Чтобы устройство дома не противоречило ее убеждениям, архитекторы разработали экологичную программу: установили солнечные батареи, воздушно-водяной тепловой насос, высадили на крыше лужайку, а в для отделки интерьеров применили древесину повторного использования.