«Одних несчастных на Гурского везут, других - на Окрестина». Православный священник о причинах жестокости

Источник материала: Tut.by

Отец Георгий — православный священник, который служит настоятелем в небольшом деревенском храме. Чтобы послушать батюшку, в церквушку приходят не только прихожане, но и… коты! Их на попечении у отца Георгия уже 40. Конечно, вместе с ним живут лишь несколько из них, остальные нашли приют на передержках или у прихода. Но кормление, уход за ними, поиск нового дома — всё это на плечах и за скромное жалование батюшки. О том, как он справляется с этой пушистой ношей, о связи между жестокостью к животным и насилием к людям и о том, почему история всегда повторяется — в нашем разговоре.

Картина белорусской художницы Светланы Жигимонт , посвященная отцу Георгию. Вот что она написала о герое этой работы: «Отец Георгий добрый, скромный, тихий и кроткий человек. Мне кажется, эта картина полезна для того, чтобы несколько разбавить примитивное представление многих далёких от церкви людей о «попАх на мерседесах».

Пока мы беседуем, один из подопечных отца Георгия с крайне коварным лицом устремляется к моим ботинкам — вынимает стельки и несет их, как вещь нужную в хозяйстве, в свое кошачье хранилище. Батюшка не может сдержать смех:

— Он всегда подворовывает, натура его такая. У каждого из них ведь свой характер, как у людей, — отмечает он и поясняет, что характеров этих он за свою жизнь перевидал немало. — Коты в нашей семье были всегда, сколько я себя помню. Даже когда мы в коммуналке жили, всегда таскали «кацянят»… И достаточно много…

— Много таскали?

— Да, — улыбается батюшка. — А когда унаследовал свою хатку, тем более — как не помогать? Вначале один котенок у меня появился: нашел его в грозу. Пищал в кустах — маленький совсем, с месяц. Я забрал, конечно. А потом поехал на живодерню — ту, что на Гурского, — и забрал оттуда беременную кошку. Она за месяц извела всех «пацуков» и новых охотников мне принесла.





Отец Георгий подчеркивает, что это тот случай, когда он просто не успел стерилизовать животное. А так, в отличие от многих религиозных людей, он за этот метод.

— Стерилизация — это, может быть, и зло. Но зло вынужденное. Почти все котята, что рождаются от беспризорных животных, оказываются ненужными людям и погибают. Зачем же им мучиться! Куда как хуже стерилизации, когда бабки деревенские топят или закапывают этих котят. Я своим бабушкам деревенским всех кошек перевозил в Минск на стерилизацию. Чтоб старушки эти не совершали греха убийства котят. Потому что грех это большой — убивать беспомощных существ.

Тем не менее, как бы отец Георгий не старался сократить свой кошачий прайд, люди не дают ему это сделать: все время подбрасывают новых животных. И беременных кошек, и маленьких котят.

— К сожалению, раздать удается не всех. Вот на маленьких таких, желтеньких, спрос есть. Не знаю, удастся ли пристроить остальных, — беспокоится батюшка и показывает на малышей, свернувшихся в кресле. — Что ж делать. Если не пристрою, буду стерилизовать. И мамку их, когда выкормит, тоже.

С трудностями батюшка привык справляться сам, но есть люди — и волонтеры, и прихожане — которые ему помогают:

— Кто корма принесет, кто «капейчынай» поможет, кто с пристройством — через интернет.

— Чаще помогают или подбрасывают?

— Чаще подбрасывают, — смеется отец Георгий.





И объясняет, почему на животных ему не жаль ни времени, ни сил, ни любви.

— Иногда спрашивают: почему церковь не учит любить животных? Церковь учит любить животных, просто она создана для спасения душ людей. И если душа человека не пропащая, он и людей, и животных будет любить.

Животные — они ведь существа разумные. Да, в отличие от людей, разум у них не творческий, но зато их сердца переполнены любовью. Чего людям очень не хватает. Безгрешны они.

Отношения их очень похожи на человеческие, только подлости в них нет и предательства. А еще, в отличие от некоторых людей, они не каннибалы. И не истребляют себе подобных забавы ради.





Вот, историю вспомнил. У моего прихода жили две кошки — одна старушка, ей 19 лет, другая — молоденькая. Когда старая кошечка совсем одряхлела, зубы у нее выпали и охотиться стало тяжело, младшая стала ее кормить. Ловила мышей — небольших совсем. Как специально, чтобы та разжевать могла. Представляете?

И вот старая кошка умерла, похоронили ее, а младшая не знала об этом. И долго бегала по усадьбе, звала ее. Словит мышь, принесет — и кричит. А потом отбросит ее в сторону, сама есть не станет и лежит грустная. Вот такие они существа.

Если люди будут любить животных — а воспитать любовь к животным проще, чем к себе подобным, — они духовно обогатятся. Семьи, в которых животных нет, очень многое в воспитании детей своих упускают. Учите детей добру на примере животных, иначе могут вырасти монстры — мы видим, как это происходит.





Отец Георгий признается, что его всегда печалило отношение к беспризорным животным Беларуси. И он видит прямую связь между жестокостью к ним и разгулом насилия, который мы наблюдаем сейчас:

— Это же один из главных критериев развитого общества — гуманное отношение к слабым. Вот рядом Польша — вроде бы «не заграница». Там животных тоже отлавливают, но не убивают ведь! Стерилизуют, лечат, пристраивают. А у нас один метод: словить и истребить.

Вы вспомните, что было в прошлом году перед этими игрульками (батюшка имеет в виду Европейские игры, — Прим. редакции)? Повылавливали всю живность по городу. Мне кажется, даже бомжи с улиц пропали. Интересно, им что, квартиры дали?, — спрашивает отец Георгий. — А сейчас отлавливают существ вполне домашних.

Так что, разница невелика: одних несчастных везут на Гурского, вторых — на Окрестина. И отношение и к тем, и к другим, как к скоту, как к рабам. Полная дикость.





— А почему так случилось в 2020-м, в информационном веке, отец Георгий?

— Потому что посчитайте, сколько поколений в этой стране получили коммунистическое воспитание. Сколько поколений впитали советское это стремление уничтожить «классовых паразитов».

Кстати, и у фашистов схожее стремление было, только звучало иначе: уничтожить представителей «нации паразитов». В чем разница? Да ни в чем, по большому счету.

Вы, кстати, спросите у радикально настроенного россиянина на улице, что русскому человеку нужно для счастья. Уничтожить Америку, как источник всех бед, конечно. У нас, может, и не так. Но пропаганда какая? «Пресечь, уничтожить, задержать». Ни слова про созидание. Или еще хорошее дело — отобрать у кого-то, «раскулачить». Вместо того, чтобы работать — и самому хорошо жить, и другим хорошо жить дать.

Когда экономикой управляют совершенно необразованные люди — идеологи, а не специалисты — она разрушается, — добавляет батюшка. — Не может человек, который умеет только в рот вышестоящему заглядывать и цитаты произносить, руководить — ни министерством, ни заводом. Управлять должен специалист, который начинал с низшего звена и дошел до вершины.

Чем ставить во главе выпускника какой-нибудь, например, академии управления, можете выходца из духовной семинарии главным назначить — толк будет тот же. А может, и лучше. Он хотя бы о нравственности заботиться будет, а не только о своей наживе.

Кстати, про наживу. Вы заметьте: льготников у нас сколько. Бесплатные каменные норки получают и пособия, за которые они на тряпки любого порвут. Правда! Мне кажется, если завтра не будет ОМОНа, так льготники ему на подмогу выйдут.

— Вам не страшно это говорить?

— Так, а кто этого не знает — того, что я вам сейчас говорю? Кому я глаза открыл? Ну, что ж поделать: и люди грешны, и живем мы не в царстве Божьем.

— Вы не чувствуете давление как представитель духовенства?

— Я все-таки «колхозный попик», на меня не давят. Но кто знает, что дальше будет… Предсказывали старцы, что какое-то время будет оттепель в отношении церкви, а потом начнутся вновь притеснения. Возможно, это их начало. Отправили ведь, по сути, двух митрополитов из страны. А за что? За то что осмелились в больницу сходить, насилие осудить?

Отец Георгий признается, что замечает параллели между репрессиями, которым подвергались священнослужители во времена Советского Союза, и тем, что происходит в наши дни. Такие ассоциации подсказывает ему семейная история.









— Это не я духовный путь выбрал, а духовный путь выбрал меня. Порочная наследственность. (Улыбается.) В течение нескольких столетий мои предки были священниками. Разрыв появился только в советское время, когда почти всех моих предков расстреляли.

Вот там — есть фотографии. Та, что внизу — с 50-летия служения моего прадеда, отца Александра.





Полвека он служил в одном храме, в деревне Юровичи, что на Полесье… Прослужил до самой смерти в 1916-м году. До революции не дожил. После революции могила его была разрыта комсомольцами, а прах осквернен.

— В Сети можно увидеть размышления людей о том, что из-за страданий близких людей ненависть просыпается даже в тех, в ком ее отродясь не было. Что вы об этом думаете?

— Думаю, что так и есть. «Суцэльная» ложь кругом. Одно омерзение от этого.

Но и это предсказано. И это пройдет.

Старец, которого я знал, предсказал распад Советского Союза еще в 1979-м году. Он предсказал даже внешность и имя последнего генсека, предсказал объединение Германии и войну в Афганистане. И то, что, кроме как кровью, ничем она не кончится.

А это был простой деревенский старичок — 4 класса образования сельской польской школки. Инвалид войны.

— Как людям продержаться в такие сложные времена?

— Вера должна быть крепка. Давайте вспомним, где и когда побеждали мирные протесты. В Индии, например. Но возглавляем этот протест был Махатмой Ганди — человеком глубоко духовным, с сильной верой.

Будут предлагать «диалог». Но чтобы был диалог, нужно покаяние той стороны, что заповеди нарушила. А покаянию должно сопутствовать принесение плодов покаяния. Вспомним, как будущий апостол Матфей обещал господу половину неправедно нажитого имущества раздать нищим, а кого чем обидел — возвратить четверицею.

Нет необходимости измышлять что-то новое, стоит просто жить в соответствии с заповедями Евангелия. Тогда общество начнет работать не на саморазрушение, а на созидание.

А еще мы все ждем, что нам изменят жизнь. Что придет кто-то светлый и сильный — и сделает всё за нас. Это не совсем верно. Мы сами должны измениться к лучшему. Никто не поможет, если мы останемся в той духовной грязи, где оказались сейчас.

Чтобы оказать помощь отцу Георгию кормом и наполнителем, а также дать дом кому-то из его подопечных, свяжитесь с волонтером, которая поддерживает батюшку, она всё расскажет: +375 29 350 46 51 — Светлана