На «прокачке»: премьеры онлайн-шоу тюнинга SEMA360

Источник материала: Tut.by

Вот уже на протяжении более чем 50 лет со всего мира в Лас-Вегас на крупнейшую выставку тюнинга ежегодно съезжались инженеры и просто автомобильные энтузиасты. В ноябре этого года ей не суждено было состояться из-за пандемии, но, как оказалось, организаторы мероприятия довольно быстро нашли альтернативу — SEMA360 прошла в онлайн-формате!

Компания Ford подготовила квартет концептов, демонстрирующих возможности доработки нового Bronco и пикапов F-150 и Ranger.



Ford Bronco Badlands Sasquatch



Ford Bronco Badlands Sasquatch

Первый из них — Bronco Badlands Sasquatch, окрашенный в черный матовый цвет с оранжевыми акцентами. От серийной машины он отличается отсутствием дверей, силовым бампером с лебедкой, парой дополнительных диодных прожекторов и тканевой крышей.



Ford Bronco Badlands Overland

Второй концепт создан совместно с фирмой Mad Industries на основе кроссовера Bronco Sport — он называется Badlands Overland. Адресуется он любителям дальних поездок и наряду с различными внедорожными аксессуарами получил экспедиционный багажник на крыше и небольшой прицепной автодом.



Ford F-150 Limited Hybrid SuperCrew



Ford F-150 Limited Hybrid SuperCrew

Пикап F-150 Limited Hybrid SuperCrew был доработан при участии компании BDS Suspension. Машине увеличили дорожный просвет, появились расширители колесных арок и внедорожные шины, а грузовая платформа была переоборудована под размещение особой конструкции для крепления различного инвентаря вроде велосипедов или каяков, отсеков для инструментов и дополнительных источников питания для внешнего оборудования. Гибридная установка пикапа осталась без изменений — это 3,5-литровый турбо-V6 EcoBoost и 9-ступенчатый «автомат» с интегрированным электродвигателем (35 кВт).



Ford Ranger XLT Tremor

Второй пикап, созданный к SEMA360, — Ranger XLT Tremor, который демонстрирует широкие возможности кастомизации с помощью фирменных аксессуаров из каталогов Ford Accessories и Ford Performance Parts. Помимо всего прочего, он также получил переоборудованную грузовую площадку, а также шноркель и дополнительную светотехнику.



Chevrolet K5 Blazer-E



Chevrolet K5 Blazer-E

А компания Chevrolet решила модифицировать рамный внедорожник K5 Blazer 1977 года выпуска. Создан K5 Blazer-E специалистами отделения Chevrolet Performance, которые старый 6,6-литровый мотор V8 заменили электродвигателем от Chevrolet Bolt — агрегат развивает 200 л. с. и 361 Нм крутящего момента и, что интересно, работает в связке с 4-ступенчатым «автоматом». Батарея емкостью 60 кВт⋅ч размещена в багажном отсеке, но запас хода K5 Blazer-E на одной зарядке не сообщается. Известно, что со следующего года фирма предложит электрические силовые установки владельцам классических моделей Chevrolet.



Jeep Gladiator Top Dog



Jeep Gladiator Top Dog

Традиционно интересные проекты на SEMA привозит и концерн Fiat Chrysler — а точнее, подразделение Mopar, которое занимается доработкой моделей Chrysler, Dodge, Jeep и Ram. В этот раз фирма подготовила концептуальный пикап Gladiator Top Dog, у которого есть шноркель, дополнительная светотехника, силовые бамперы с лебедками, доработанная подвеска с амортизаторами Fox и увеличенным примерно на 5 см дорожным просветом и 17-дюймовые колеса с бедлоками и внедорожными шинами BF Goodrich KM3.

Впрочем, примечателен Gladiator Top Dog не этим, а специальной надстройкой за кабиной, пристроенной на месте стандартной грузовой платформы. Она вмещает выдвижные полки и отделения для посуды, инструментов и прочих принадлежностей, источники электропитания, холодильник и роликовый гриль для приготовления хот-догов. Наверху предусмотрены крепления для перевозки двух горных велосипедов. Силовой агрегат остался стандартным — 3,6-литровый Pentastar V6 (289 л. с. и 353 Нм крутящего момента) в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.



Kia Sorento Yosemite



Kia Sorento Yosemite

Не сидели сложа руки и в Kia — на SEMA 2020 корейцы собирались привезти два концепта на базе нового Sorento. Назвали их в честь двух национальных парков в США. Первый шоу-кар — это Sorento Yosemite, который, по замыслу создателей, предназначен для передвижения по гористой местности. Из особенностей — окрашенный в зеленый цвет Pine Green кузов с черными матовыми и глянцевыми акцентами, светодиодная «люстра» и багажный бокс на крыше, дополнительные защитные элементы и накладки серебристого цвета и 20-дюймовые колеса с внедорожными шинами внешним диаметром 32 дюйма.



Kia Sorento Zion

Второй концепт называется Sorento Zion и располагает схожей offroad-атрибутикой и аксессуарами, отличаясь светло-песочной окраской кузова, а также двухцветными колесными дисками. Оба доработанных варианта кроссовера Kia получили также лифт подвески (дорожный просвет равен 211 мм), увеличенные углы въезда и съезда и модифицированную полноприводную трансмиссию.



Kia Sorento Zion

Созданы концепты с одной целью — стимулирование спроса на новое поколение Sorento, который как раз в ноябре начал поступать к местным дилерам. О силовых агрегатах шоу-каров в Kia не обмолвились, но стандартные версии Sorento за океаном будут продаваться с моторами объемом 2,5 л (194 и 285 л. с.) и двумя вариантами гибридной установки (230 и 265 л. с.) на основе 1,6-литрового турбодвигателя.



Toyota Overland-Ready Tacoma

На выставку в Лас-Вегасе регулярно наведывалась и Toyota с «прокачанными» вариантами своих машин с использованием фирменных комплектующих или при содействии сторонних тюнинг-ателье. На виртуальной SEMA360 также не обошлось без премьер японской компании. Особняком среди них стоит шоу-кар Overland-Ready Tacoma на базе среднеразмерного пикапа Toyota Tacoma.



Toyota Overland-Ready Tacoma

За основу тут была взята версия Tacoma TRD Pro, которую приукрасили набором разнообразных внедорожных аксессуаров. Так, Overland-Ready Tacoma получил алюминиевый передний бампер с интегрированной лебедкой и дополнительными LED-элементами освещения, силовой стальной бампер сзади, внедорожные шины BF Goodrich, усиленную подвеску и защитные пластины, а также палатку, установленную на платформе Yakima SkyRise в грузовом отсеке. Под капотом шоу-пикапа — 3,5-литровый V6, форсированный до 375 л. с. и 447 Нм.



Toyota GReddy Performance Formula D GR Supra



Toyota GReddy Performance Formula D GR Supra

Также Toyota подготовила к SEMA пару «горячих» вариантов спорткара Supra, отличающихся, помимо всего прочего, броским «нарядом» кузова — подготовлены они для участия в заокеанской гоночной дрифт-серии Formula Drift. Первая из них называется GReddy Performance Formula D GR Supra — совместное детище команды Ken Gushi Motorsports и ателье GReddy Performance. Трехлитровую «шестерку» купе оборудовали новым турбокомпрессором BorgWarner, также автомобиль получил систему выпуска Sean Adriano Racing, 6-ступенчатую коробку передач Samsonas, оригинальный обвес Pandem Rocket Bunny и колесные диски Rays.



Papadakis Racing Rockstar Energy Drink Toyota GR Supra



Papadakis Racing Rockstar Energy Drink Toyota GR Supra

Полное название второго варианта японского спорткара — Papadakis Racing Rockstar Energy Drink Toyota GR Supra. Над шестицилиндровым мотором тут поработали основательно — в частности, ему достались новый турбонагнетатель, доработанная выпускная система, кованые шатуны, новые форсунки, топливные насосы AEM и изготовленный на 3D-принтере впускной коллектор Mountune. Отдача — 1047 л. с. и 1231 Нм крутящего момента!