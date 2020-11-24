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На «прокачке»: премьеры онлайн-шоу тюнинга SEMA360
Источник материала: Tut.by
Вот уже на протяжении более чем 50 лет со всего мира в Лас-Вегас на крупнейшую выставку тюнинга ежегодно съезжались инженеры и просто автомобильные энтузиасты. В ноябре этого года ей не суждено было состояться из-за пандемии, но, как оказалось, организаторы мероприятия довольно быстро нашли альтернативу — SEMA360 прошла в онлайн-формате!
Компания Ford подготовила квартет концептов, демонстрирующих возможности доработки
Первый из них — Bronco Badlands Sasquatch, окрашенный в черный матовый цвет с оранжевыми акцентами. От серийной машины он отличается отсутствием дверей, силовым бампером с лебедкой, парой дополнительных диодных прожекторов и тканевой крышей.
Второй концепт создан совместно с фирмой Mad Industries на основе кроссовера
Пикап F-150 Limited Hybrid SuperCrew был доработан при участии компании BDS Suspension. Машине увеличили дорожный просвет, появились расширители колесных арок и внедорожные шины, а грузовая платформа была переоборудована под размещение особой конструкции для крепления различного инвентаря вроде велосипедов или каяков, отсеков для инструментов и дополнительных источников питания для внешнего оборудования. Гибридная установка пикапа осталась без изменений — это 3,5-литровый турбо-V6 EcoBoost и 9-ступенчатый «автомат» с интегрированным электродвигателем (35 кВт).
Второй пикап, созданный к SEMA360, — Ranger XLT Tremor, который демонстрирует широкие возможности кастомизации с помощью фирменных аксессуаров из каталогов Ford Accessories и Ford Performance Parts. Помимо всего прочего, он также получил переоборудованную грузовую площадку, а также шноркель и дополнительную светотехнику.
А компания Chevrolet решила модифицировать рамный внедорожник K5 Blazer 1977 года выпуска. Создан K5 Blazer-E специалистами отделения Chevrolet Performance, которые старый 6,6-литровый мотор V8 заменили электродвигателем от Chevrolet Bolt — агрегат развивает 200 л. с. и 361 Нм крутящего момента и, что интересно, работает в связке с 4-ступенчатым «автоматом». Батарея емкостью 60 кВт⋅ч размещена в багажном отсеке, но запас хода K5 Blazer-E на одной зарядке не сообщается. Известно, что со следующего года фирма предложит электрические силовые установки владельцам классических моделей Chevrolet.
Традиционно интересные проекты на SEMA привозит и концерн Fiat Chrysler — а точнее, подразделение Mopar, которое занимается доработкой моделей Chrysler, Dodge, Jeep и Ram. В этот раз фирма подготовила концептуальный пикап Gladiator Top Dog, у которого есть шноркель, дополнительная светотехника, силовые бамперы с лебедками, доработанная подвеска с амортизаторами Fox и увеличенным примерно на 5 см дорожным просветом и 17-дюймовые колеса с бедлоками и внедорожными шинами BF Goodrich KM3.
Впрочем, примечателен Gladiator Top Dog не этим, а специальной надстройкой за кабиной, пристроенной на месте стандартной грузовой платформы. Она вмещает выдвижные полки и отделения для посуды, инструментов и прочих принадлежностей, источники электропитания, холодильник и роликовый гриль для приготовления хот-догов. Наверху предусмотрены крепления для перевозки двух горных велосипедов. Силовой агрегат остался стандартным — 3,6-литровый Pentastar V6 (289 л. с. и 353 Нм крутящего момента) в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Не сидели сложа руки и в Kia — на SEMA 2020 корейцы собирались привезти два концепта на базе нового Sorento. Назвали их в честь двух национальных парков в США. Первый шоу-кар — это Sorento Yosemite, который, по замыслу создателей, предназначен для передвижения по гористой местности. Из особенностей — окрашенный в зеленый цвет Pine Green кузов с черными матовыми и глянцевыми акцентами, светодиодная «люстра» и багажный бокс на крыше, дополнительные защитные элементы и накладки серебристого цвета и 20-дюймовые колеса с внедорожными шинами внешним диаметром 32 дюйма.
Второй концепт называется Sorento Zion и располагает схожей offroad-атрибутикой и аксессуарами, отличаясь светло-песочной окраской кузова, а также двухцветными колесными дисками. Оба доработанных варианта кроссовера Kia получили также лифт подвески (дорожный просвет равен 211 мм), увеличенные углы въезда и съезда и модифицированную полноприводную трансмиссию.
Созданы концепты с одной целью — стимулирование спроса на новое поколение Sorento, который как раз в ноябре начал поступать к местным дилерам. О силовых агрегатах шоу-каров в Kia не обмолвились, но стандартные версии Sorento за океаном будут продаваться с моторами объемом 2,5 л (194 и 285 л. с.) и двумя вариантами гибридной установки (230 и 265 л. с.) на основе 1,6-литрового турбодвигателя.
На выставку в Лас-Вегасе регулярно наведывалась и Toyota с «прокачанными» вариантами своих машин с использованием фирменных комплектующих или при содействии сторонних тюнинг-ателье. На виртуальной SEMA360 также не обошлось без премьер японской компании. Особняком среди них стоит шоу-кар Overland-Ready Tacoma на базе среднеразмерного пикапа Toyota Tacoma.
За основу тут была взята версия Tacoma TRD Pro, которую приукрасили набором разнообразных внедорожных аксессуаров. Так, Overland-Ready Tacoma получил алюминиевый передний бампер с интегрированной лебедкой и дополнительными LED-элементами освещения, силовой стальной бампер сзади, внедорожные шины BF Goodrich, усиленную подвеску и защитные пластины, а также палатку, установленную на платформе Yakima SkyRise в грузовом отсеке. Под капотом шоу-пикапа — 3,5-литровый V6, форсированный до 375 л. с. и 447 Нм.
Также Toyota подготовила к SEMA пару «горячих» вариантов спорткара Supra, отличающихся, помимо всего прочего, броским «нарядом» кузова — подготовлены они для участия в заокеанской гоночной дрифт-серии Formula Drift. Первая из них называется GReddy Performance Formula D GR Supra — совместное детище команды Ken Gushi Motorsports и ателье GReddy Performance. Трехлитровую «шестерку» купе оборудовали новым турбокомпрессором BorgWarner, также автомобиль получил систему выпуска Sean Adriano Racing, 6-ступенчатую коробку передач Samsonas, оригинальный обвес Pandem Rocket Bunny и колесные диски Rays.
Полное название второго варианта японского спорткара — Papadakis Racing Rockstar Energy Drink Toyota GR Supra. Над шестицилиндровым мотором тут поработали основательно — в частности, ему достались новый турбонагнетатель, доработанная выпускная система, кованые шатуны, новые форсунки, топливные насосы AEM и изготовленный на 3D-принтере впускной коллектор Mountune. Отдача — 1047 л. с. и 1231 Нм крутящего момента!
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В этом году выставке SEMA не суждено было состояться из-за пандемии, но организаторы мероприятия довольно быстро нашли альтернативу - шоу прошло в онлайн-формате.
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