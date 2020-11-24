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Лукашенко про «Белгазпромбанк»: не собираемся уничтожать, хозяева — очень богатые люди...

24.11.2020 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко, общаясь сегодня с главой временной администрации «Белгазпромбанка» Надеждой Ермаковой, сказал: будет сделано все, чтобы банк работал и приносил пользу. Уточнил: о ликвидации речь не идет. Об этом сообщает «Пул Первого».

«Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу, — заверил Лукашенко. — Наоборот, мы сделаем все, для того чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству».

Также канал сообщает, что Лукашенко обсуждал с Путиным судьбу этого финансового учреждения. Ермаковой же напомнил: «В середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. И нам надо вместе сформировать руководство банка, поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать. Тем более что хозяева этого банка очень богатые люди. Имеется в виду „Газпром“ и так далее».

 
 
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Александр Лукашенко, общаясь сегодня с главой временной администрации «Белгазпромбанка» Надеждой Ермаковой, сказал: будет сделано все, чтобы банк работал и...
 
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