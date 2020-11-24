Они пришли уже к нашим детям: на школьников составляют протоколы по 23.34 за пение на переменах!

Свабода ». После очередного флешмоба школьников Андрей Осипенко, дети которого тоже здесь учатся, пришел во двор гимназии с плакатом «Ученики, вы невероятные. Гордимся вами». На него вызвали милицию, которая задержала и посадила мужчину на 15 суток, передает Радио «».





30 октября 150 родителей пришли к гимназии, потребовав от директора объяснений, почему в гимназию вызывают милицию, которая пугает детей. А дети начали выходить с чистыми листами бумаги, рассказал отец одного из гимназистов.





По словам одного из учащихся, завуч по воспитательной работе Ольга Кулинкович написала заявление в милицию, «мол, внутри гимназии на перемене в присутствии учителей проводится несанкционированное массовое мероприятие».

Сейчас на школьников заводят дела по статье 23.34 КоАП.

Их с родителями вызывают на «совет профилактики» в гимназию, а потом в комиссию по делам несовершеннолетних, выносят выговоры. Поскольку дети несовершеннолетние, милиция не может их привлечь к ответственности, поэтому протоколы оформляют на родителей — якобы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.





«Профилактический совет ссылается на каких-то анонимных родителей, которым не нравится, что дети в гимназии поют. Там были такие странные формулирования: «дети приходят из гимназии и задают нам неудобные вопросы». Якобы наши «испорченные» дети влияют на «хороших», — говорит один из родителей.





При этом он не понимает, как «можно писать заявление в милицию на детей, которые пели в гимназии под присмотром учителей».





На 24 ноября в гимназии назначен уже второй «совет профилактики», куда пригласили 17 родителей с детьми, а также представителей комиссии по делам несовершеннолетних.





Завуч Ольга Кулинкович отказалась объяснять, почему на переменах в гимназии нельзя петь. «Я ничего вам объяснять не буду, я не обязана вам объяснять!» — сказала она.





А директор гимназии, по сообщению Радио «Свабода», постоянно "занят" для общения с журналистами.