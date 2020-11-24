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Они пришли уже к нашим детям: на школьников составляют протоколы по 23.34 за пение на переменах!

24.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На учеников минской гимназии № 4, которые пели на переменах песни Лявона Вольского, групп «Ляпис Трубецкой», Brutto, заводят административные дела по статье 23.34 КоАП — «участие в несанкционированном мероприятии».

Они пришли уже к нашим детям: на школьников составляют протоколы по 23.34 за пение на переменах!
После очередного флешмоба школьников Андрей Осипенко, дети которого тоже здесь учатся, пришел во двор гимназии с плакатом «Ученики, вы невероятные. Гордимся вами». На него вызвали милицию, которая задержала и посадила мужчину на 15 суток, передает Радио «Свабода».

30 октября 150 родителей пришли к гимназии, потребовав от директора объяснений, почему в гимназию вызывают милицию, которая пугает детей. А дети начали выходить с чистыми листами бумаги, рассказал отец одного из гимназистов.

По словам одного из учащихся, завуч по воспитательной работе Ольга Кулинкович написала заявление в милицию, «мол, внутри гимназии на перемене в присутствии учителей проводится несанкционированное массовое мероприятие».

Сейчас на школьников заводят дела по статье 23.34 КоАП. 

Их с родителями вызывают на «совет профилактики» в гимназию, а потом в комиссию по делам несовершеннолетних, выносят выговоры. Поскольку дети несовершеннолетние, милиция не может их привлечь к ответственности, поэтому протоколы оформляют на родителей — якобы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Профилактический совет ссылается на каких-то анонимных родителей, которым не нравится, что дети в гимназии поют. Там были такие странные формулирования: «дети приходят из гимназии и задают нам неудобные вопросы». Якобы наши «испорченные» дети влияют на «хороших», — говорит один из родителей.

При этом он не понимает, как «можно писать заявление в милицию на детей, которые пели в гимназии под присмотром учителей».

На 24 ноября в гимназии назначен уже второй «совет профилактики», куда пригласили 17 родителей с детьми, а также представителей комиссии по делам несовершеннолетних.

Завуч Ольга Кулинкович отказалась объяснять, почему на переменах в гимназии нельзя петь. «Я ничего вам объяснять не буду, я не обязана вам объяснять!» — сказала она.

А директор гимназии, по сообщению Радио «Свабода», постоянно "занят" для общения с журналистами.
 
 
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На учеников минской гимназии № 4, которые пели на переменах песни Лявона Вольского, групп «Ляпис Трубецкой», Brutto, заводят административные дела по статье 23.34 КоАП —...
 
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