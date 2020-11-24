26 ноября Европарламент проведет срочные дебаты по Беларуси









Тема дебатов: "продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко".





По итогам обсуждений планируется принять одноименную резолюцию.





Кроме того, 2 декабря комитет Европарламента по иностранным делам планирует обсудить события в Беларуси и то, как ЕС может содействовать демократическим изменениям в стране.