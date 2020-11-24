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26 ноября Европарламент проведет срочные дебаты по Беларуси
Источник материала: Партизан
26 ноября Европейский парламент проведет срочные дебаты по ситуации в Беларуси
Тема дебатов: "продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко".
По итогам обсуждений планируется принять одноименную резолюцию.
Кроме того, 2 декабря комитет Европарламента по иностранным делам планирует обсудить события в Беларуси и то, как ЕС может содействовать демократическим изменениям в стране.
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26 ноября Европейский парламент проведет срочные дебаты по ситуации в Беларуси
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