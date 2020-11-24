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Лукашенко не радует перспектива возможного диалога между оппозицией и Россией

24.11.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко настолько озаботился перспективой возможного общения между оппозицией и российскими властями, что даже публично заговорил об этом на церемонии вручения верительных грамот.

Речь идет о недавних заявлениях Светлана Тихановской и представителей Координационного совета, а также западных политиков о необходимости начала диалога о передачи власти в Беларуси при посредничестве ЕС и России.

"Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как - я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов», - заявил Лукашенко.

«В связи с этим хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции. Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых», - заключил он.

 
 
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Лукашенко настолько озаботился перспективой возможного общения между оппозицией и российскими властями, что даже публично заговорил об этом на церемонии...
 
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