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В Молодечно задержали двух мужчин, которые перекрывали дорогу. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: Tut.by
В Молодечно несколько человек перекрыли дорогу, возбуждено уголовное дело. Об этом
По данным следствия, 21 ноября, около 10.00, несколько человек вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец и растянули плакат, перекрыв тем самым движение автомобильного транспорта. Спустя несколько минут они скрылись.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта).
— Спустя несколько дней по подозрению в совершении данного преступления задержаны 28-летний и 34-летний местные жители. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия. Устанавливаются другие участники преступления, — сообщили в СК.
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По данным следствия, 21 ноября, около 10.00, несколько человек вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец и растянули плакат.
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