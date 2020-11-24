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«Хозяева этого банка - очень богатые люди». Лукашенко - о судьбе Белгазпромбанка и разговоре с Путиным
Источник материала: Tut.by
Ситуацию с Белгазпромбанком сегодня обсудили Александр Лукашенко и глава временной администрации этого банка Надежда Ермакова. На встрече говорилось среди прочего о том, что банк не намерены ликвидировать,
«Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все для того, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству», — заявил Лукашенко.
Он заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным судьбу банка.
«В середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. И нам надо вместе сформировать руководство банка, поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать. Тем более что хозяева этого банка — очень богатые люди. Имеется в виду „Газпром“ и так далее».
Тем временем ни Газпромбанк, ни «Газпром» — основные акционеры банка — не комментируют ситуацию с Белгазпромбанком. TUT.BY неоднократно обращался за комментариями.
Что произошло с Белгазпромбанком
11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр»
С 15 июня в Белгазпромбанке по
Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили
Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико
«Газпром» после прихода силовиков
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«Хозяева этого банка - очень богатые люди». Лукашенко - о судьбе Белгазпромбанка и разговоре с Путиным
Ситуацию с Белгазпромбанком сегодня обсудили Александр Лукашенко и глава временной администрации этого банка Надежда Ермакова. На встрече говорилось среди...
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