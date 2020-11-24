«Хозяева этого банка - очень богатые люди». Лукашенко - о судьбе Белгазпромбанка и разговоре с Путиным

Источник материала: Tut.by

Ситуацию с Белгазпромбанком сегодня обсудили Александр Лукашенко и глава временной администрации этого банка Надежда Ермакова. На встрече говорилось среди прочего о том, что банк не намерены ликвидировать, сообщается на сайте Лукашенко.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все для того, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству», — заявил Лукашенко.

Он заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным судьбу банка.

«В середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. И нам надо вместе сформировать руководство банка, поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать. Тем более что хозяева этого банка — очень богатые люди. Имеется в виду „Газпром“ и так далее».

Тем временем ни Газпромбанк, ни «Газпром» — основные акционеры банка — не комментируют ситуацию с Белгазпромбанком. TUT.BY неоднократно обращался за комментариями.

Что произошло с Белгазпромбанком

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил , что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены. Большинство членов правления банка оказались за решеткой.

Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление , в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико сравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.

«Газпром» после прихода силовиков оставил в Белгазпромбанке чуть более 1 млн долларов. Нацбанк Беларуси был вынужден оказывать поддержку Белгазпромбанку, выделив кредит под обеспечение на 400 миллионов белорусских рублей.