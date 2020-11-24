Лукашенко договорился с Путиным не уничтожать «Белгазпромбанк»

Александр Лукашенко высказался о перспективах функционирования и развития «Белгазпромбанка», а также о том, что этот вопрос обсуждался с российским коллегой Владимиром Путиным.





По сообщению телеграм-канала «Пул первого», ситуация с банком рассматривалась у Лукашенко 24 ноября, когда он принимал с докладом руководителя временной администрации финансового учреждения Надежду Ермакову. Полномочия временной администрации истекают в середине декабря.

«С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать. Тем более что хозяева этого банка очень богатые люди. Имеется в виду «Газпром» и так далее», — рассказал Лукашенко.

Он уточнил, что банку не грозит ликвидация, уничтожение или ухудшение работы: «Наоборот, мы сделаем все для того, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству».