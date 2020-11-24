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Назначена новый директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

24.11.2020 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новым директором Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии назначена доктор медицинских наук профессор Анжелика Солнцева, сообщает пресс-служба Минздрава.

Назначена новый директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

Солнцева — главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения, руководитель Республиканского центра детской эндокринологии, эксперт Республиканского центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, член экспертной комиссии ученого медицинского совета Минздрава по проблемам охраны материнства и детства и медицинской генетике.

Она автор 490 печатных работ, обладательница патента «Способ выявления предрасположенности к развитию морбидного ожирения у ребенка с алиментарным ожирением».

По информации Минздрава, прежний директор РНПЦ Наталья Конопля дала согласие на назначение на новую должность. Она возглавит новую структуру БелМАПО, которая объединит три кафедры педиатрии. Конопля возглавляла РНПЦ с 1 июля 2019 года, сменив в должности Ольгу Алейникову, руководившую центром 23 года.

Между тем, по сообщению телеграм-канала «Белые халаты», смена руководства РНПЦ детской онкологии может быть связана с тем, что Конопля отстаивала и отказывалась увольнять работников, которые были осуждены по статье 23.34 КоАП за участие в протестах. «Белые халаты» сообщают, что не менее полутора десятков медработников написали заявление об увольнении из центра по причине несогласия со сменой директора.

 
 
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Новым директором Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии назначена доктор медицинских наук профессор...
 
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