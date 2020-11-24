Лукашенко: уничтожать Белгазпромбанк не планируем

Источник материала: Myfin

фото: president.gov.by

В начале встречи Александр Лукашенко поблагодарил Надежду Ермакову за то, что она согласилась возглавить временную администрацию и в тяжелый период смогла стабилизировать ситуацию в Белгазпромбанке. «В историю войдет этот факт», - сказал он.

«Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все, для того чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он констатировал, что, по различным данным о деятельности банка, он демонстрирует стабильную работу. «Банк даже получил за это время сверхплановую прибыль. Это хороший сигнал, хотя вопросы бизнеса еще остро стоят, бизнес не полностью восстановлен. И это не связано с той политикой, которую мы проводим здесь, внутри. Это связано с той политикой, которую проводят партнеры», - отметил президент.

Что в итоге?

Александр Лукашенко рассчитывает, что к середине декабря, когда истекает срок полномочий временной администрации, эти вопросы удастся решить. К этому же времени предстоит сформировать руководство банка. Глава государства отметил, что государство делает очень серьезную ставку на этот банк.