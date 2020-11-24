Куда деваться беженцам? Протест с палатками в Париже разогнали - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Правоохранительные органы Франции в полностью зачистили стихийно образовавшийся лагерь и вытеснили из центра Парижа беженцев. На площади Республики мигрантами было установлено около 500 палаток.

Беженцы разбили стихийный палаточный городок в знак протеста после эвакуации их лагеря в пригороде столицы.

Неделей ранее в пригороде Парижа Сен-Дени лагерь беженцев был эвакуирован , и часть мигрантов осталась на улице. Большинство из них были размещены во временных центрах, судьба тысячи человек так и осталась нерешенной.

Полицейские и жандармы, действовавшие достаточно жестко и применяли слезоточивый газ. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен запросил отчет у полиции в связи с "шокирующими" кадрами разгона стихийно образовавшегося лагеря мигрантов.

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