|
Куда деваться беженцам? Протест с палатками в Париже разогнали - видео
24.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Правоохранительные органы Франции в полностью зачистили стихийно образовавшийся лагерь и вытеснили из центра Парижа беженцев. На площади Республики мигрантами было установлено около 500 палаток.
Беженцы разбили стихийный палаточный городок в знак протеста после эвакуации их лагеря в пригороде столицы.
Неделей ранее в пригороде Парижа Сен-Дени лагерь беженцев
Полицейские и жандармы, действовавшие достаточно жестко и применяли слезоточивый газ. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен запросил отчет у полиции в связи с "шокирующими" кадрами разгона стихийно образовавшегося лагеря мигрантов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французская полиция демонтировала около 500 палаток и разогнала мигрантов из центра Парижа. Смотрите на видео, как вытесняли мигрантов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)